Zidane phớt lờ tin đồn được VAR nâng đỡ

HLV Zinedine Zidane một lần nữa khẳng định sự vô tư của Real Madrid, trong bối cảnh liên tục được hưởng phạt đền trong giai đoạn quyết định ở La Liga.

*Granada - Real: 3h thứ Ba 14/7, giờ Hà Nội.

"Mọi người có thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào họ muốn, còn tôi thì không quan tâm", chiến lược gia người Pháp tuyên bố trước chuyến làm khách đến sân của Granada ở vòng 36 La Liga. "Chúng tôi đang cống hiến hết mình trên sân cỏ. Mỗi ngày, chúng tôi đều nỗ lực rất nhiều. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm".

HLV Zidane trong cuộc họp báo trước trận đấu Granada. Ảnh: EPE.

Real trở lại mạnh mẽ từ sau Covid-19, để đánh chiếm vị trí số một, với một điểm nhiều hơn và đá ít hơn một trận so với Barca. Tuy nhiên, xung quanh các trận đấu của họ cũng có nhiều yếu tố gây tranh cãi, đặc biệt là được hưởng bốn quả phạt đền trong tám trận gần nhất. "Tôi không bận tâm và cũng không ngạc nhiên lắm với những gì người ta nói", Zidane nhấn mạnh. "Công việc của chúng tôi là cho thấy Real mạnh mẽ đến nhường nào. Đây là CLB lớn nhất lịch sử bóng đá, và đó là điều không thể thay đổi".

Với điểm số hiện tại (80 điểm), chỉ cần thắng một và hòa hai trong ba trận cuối, Real cũng sẽ lên ngôi La Liga mùa này.

Bên cạnh những vấn đề tranh cãi, một điểm sáng phải thừa nhận ở đội chủ sân Bernabeu là hàng thủ. Trong năm trận gần nhất, họ không để lọt lưới lần nào. Kể từ khi trở lại sau đại dịch, đội bóng của Zidane cũng chỉ nhận hai bàn thua và nếu tính từ đầu mùa thì họ đã 18 trận sạch lưới. "Điều quan trọng nhất là đội bóng phải hướng đến cân bằng. Tôi hài lòng về hiệu quả phòng ngự của thủ môn Thibaut Courtois cũng như phần còn lại", Zidane cho hay. "Chúng tôi chơi tấn công, nhưng chúng tôi cũng biết cách phòng ngự".

Do chấn thương, hậu vệ trái Marcelo sẽ không thi đấu trước Granada và Ferland Mendy nhiều khả năng sẽ thay thế. Zidane khẳng định: "Những gì Mendy đang làm không khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Đó là lý do tại sao tôi mang cậu ấy đến Real. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ rất tài năng. Bạn không thể so sánh cậu ấy với Marcelo, vì Marcelo là Marcelo, còn Mendy là Mendy. Cậu ấy đang chứng tỏ là một cầu thủ phù hợp với Real".

Về tương lai của James Rodriguez - cầu thủ gần như không được đoái hoài gần đây, Zidane cho hay: "Cậu ấy là một nhân tố quan trọng và hiện tại thuộc biên chế của chúng tôi. Hôm nay (12/7) là sinh nhật của James và tôi muốn chúc cậu ấy tuổi mới vui vẻ. Có một thực tế là một số cầu thủ quan trọng hơn những người khác, nhưng tôi không bao giờ xem thường các cầu thủ của mình. Mỗi người đều có đóng góp gì đó cho đội. Mọi cầu thủ mà tôi có đều hữu ích đối với tôi".

Thanh Quý (theo Marca)