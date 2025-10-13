Zidane: 'HLV chiếm 80% thành công của đội bóng'

ItalyTheo huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane, HLV đóng vai trò quan trọng nhất trong thành công của đội bóng, chứ không phải cầu thủ hay sức mạnh tài chính.

Tại diễn đàn thể thao do tờ Gazzetta tổ chức ngày 12/10, Zidane cho rằng để trở thành HLV giỏi, một người cần đam mê bóng đá và khả năng truyền tải tới các cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố tư duy, cá tính và nội tâm sâu thẳm bên trong mỗi HLV.

"Theo tôi, HLV chiếm tới 80% thành công của đội bóng. HLV phải là người truyền năng lượng và mong muốn làm tốt mọi việc cho các cầu thủ", Zidane nói thêm.

Zidane phát biểu tại diễn đàn Festival dello Sport ở Trento, tỉnh Trentino, Italy ngày 12/10. Ảnh: Gazzetta

Zidane bắt đầu dẫn dắt đội một cấp CLB từ đầu năm 2016, khi Real rơi vào khủng hoảng với người tiền nhiệm Rafa Benitez. Bằng tài năng xuất chúng, ông lập tức đảo ngược tình thế, giúp đội nhà đoạt Champions League. Hai năm sau đó, ông đều bảo vệ thành công Champions League và giành thêm một La Liga.

Zidane nhờ đó là HLV đầu tiên và duy nhất cho đến nay bảo vệ thành công Champions League. Số danh hiệu của ông trên đấu trường này ngang với Pep Guardiola và Bob Paisley, hai HLV huyền thoại của Barca, Man City và Liverpool. Carlo Ancelotti đang giữ kỷ lục 5 danh hiệu, nhưng chưa từng vô địch hai lần liên tiếp.

Zidane rời ghế HLV Real hè 2018. Nhưng chưa đầy một năm sau, khi đội bóng sa sút không phanh với Julen Lopetegui và Santiago Solari, ông tái xuất và giành thêm một La Liga.

Sau khi rời Real lần hai vào năm 2021, Zidane không không dẫn dắt thêm CLB hay đội tuyển nào. Nhưng tại diễn đàn lần này, ông khẳng định sẽ sớm trở lại vai trò HLV, vì đó là một phần con người ông. "Tôi nhớ những cuộc đua tranh, những căn phòng thay đồ và những cảm xúc trong ngày diễn ra trận đấu. Đó là những thứ không thể rời xa các HLV", Zidane nói thêm.

Theo kế hoạch, HLV đương nhiệm của tuyển Pháp, Didier Deschamps sẽ ra đi sau World Cup 2026. Do đó, Zidane có thể toại nguyện vào tháng 8 năm sau. Về điều này, ông nói: "Trong tương lai, tôi không nói rằng điều đó sẽ xảy ra ngay bây giờ, tôi muốn một ngày nào đó được dẫn dắt tuyển Pháp. Chúng ta hãy cùng chờ xem".

Khi còn thi đấu, Zidane là ngôi sao số một của tuyển Pháp. Cựu tiền vệ góp phần công sức quan trọng đem lại World Cup 1998, chức vô địch thế giới đầu tiên của "Gà trống", và Euro 2000. Ông cũng giành Champions League 2002 với Real và Quả Bóng Vàng 1998.

Thanh Quý (theo Gazzetta)