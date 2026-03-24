Zidane chuẩn bị dẫn dắt tuyển Pháp

PhápZinedine Zidane nhiều khả năng thay Didier Deschamps trên cương vị HLV tuyển Pháp ngay sau World Cup 2026.

Deschamps sẽ rời vị trí sau khi tuyển Pháp kết thúc thi đấu tại World Cup hè này. Theo truyền thông, Zidane là ứng cử viên kế nhiệm số một.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Le Figaro hôm 23/3, khi được hỏi rằng Zidane có phải HLV tuyển Pháp tương lai hay không, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Philippe Diallo mỉm cười trả lời: "Vâng, tôi đã biết tên HLV tiếp theo. Mời các bạn liên hệ sau World Cup. Pháp là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới và không phải ai cũng đủ khả năng dẫn dắt. Công việc này đòi hỏi HLV có nhiều phẩm chất và được CĐV ủng hộ".

Diallo cũng cho biết đã nhận chưa tới 5 đơn xin việc, và đều là người bản địa. Theo báo chí Pháp, Zidane sớm được lựa chọn và trải qua quá trình đàm phán chi tiết kéo dài nhiều tuần. Hai bên mất thời gian đàm phán vì Zidane muốn có ban huấn luyện đông hơn so với thời Deschamps.

Khi còn thi đấu, Zidane là cầu thủ quan trọng nhất trong hành trình vô địch World Cup 1998, Euro 2000 và vào chung kết World Cup 2006. Ông cũng thành công trên cương vị HLV, giúp Real vô địch Champions League ba lần liên tiếp và giành hai La Liga.

Zidane ngừng làm việc sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai tại Real vào năm 2021. Ông từng từ chối nhiều CLB lớn khác để đợi làm HLV đội tuyển.

Deschamps dẫn dắt Pháp từ năm 2012. HLV này vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016, World Cup 2022 và giành Nations League 2021. Deschamps cũng là đồng đội của Zidane tại World Cup 1998 và Euro 2000.

