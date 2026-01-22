Ziaja tiếp tục đồng hành cùng học sinh THPT qua bóng rổ học đường

Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja cho biết sẽ tiếp tục đồng hành học sinh THPT thông qua bóng rổ học đường, kết hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì trong năm 2026.

Trong năm 2025, Ziaja đồng hành cùng hai sự kiện thuộc hệ thống Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress. Đó là Giải giao hữu học sinh hai miền vào tháng Năm và Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja tại Hà Nội vào cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Học sinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xếp hàng nghe tư vấn và kiểm tra da tại School Tour của Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress hồi tháng 12 năm 2025. Ảnh: VYB

Đồng hành hoạt động thi đấu, Ziaja triển khai các chương trình School Tour, kết hợp hoạt động giao lưu thể thao và workshop chăm sóc da tại nhiều trường THPT. Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch EUPC Group, đại diện thương hiệu Ziaja tại Việt Nam, cho biết việc lựa chọn bóng rổ học đường xuất phát từ mong muốn đưa các kiến thức chăm sóc sức khỏe vào môi trường sinh hoạt quen thuộc của học sinh.

Học sinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xếp hàng nghe tư vấn và soi da từ bác sĩ tại trường trong chuỗi School Tour của Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress hồi tháng 12 năm 2025. Ảnh: VYB

"Ziaja luôn coi sức khỏe là điều đáng quý. Thông qua việc đồng hành cùng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress, chúng tôi mong muốn đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đây cũng là trách nhiệm của EUPC Group", bà Hải nói.

Những phần quà từ thương hiệu được gửi tới học sinh trong mỗi điểm dừng của School Tour. Ảnh: VYB

Theo đại diện thương hiệu, học sinh THPT là nhóm vận động nhiều, dễ gặp các vấn đề về da do mồ hôi, vệ sinh sau tập luyện chưa đúng cách. Nếu chỉ tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, các em có thể hiểu sai hoặc áp dụng không phù hợp. Khi được hướng dẫn trực tiếp tại trường, nội dung chăm sóc da trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.

Tại mỗi điểm dừng của School Tour, chương trình tổ chức tư vấn chăm sóc da tuổi dậy thì, chỉ ra những sai lầm thường gặp và gợi ý thói quen sinh hoạt phù hợp. Song song, học sinh được giao lưu với các tuyển thủ, tham gia trò chơi tương tác, chụp ảnh photobooth và nhận các sản phẩm chăm sóc da.

Xuyên suốt 36 trận đấu của Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress, Ziaja bố trí gian hàng hỗ trợ VĐV trẻ sau khi rời sân. Các em được nhận bộ chăm sóc cơ bản gồm sản phẩm làm sạch da, chăm sóc tóc và vệ sinh cá nhân, kèm hướng dẫn sử dụng nhanh nhằm duy trì thói quen chăm sóc phù hợp sau vận động.

Từ mùa 2024 đến 2025, School Tour đã đi qua 9 trường THPT tại Hà Nội và TP HCM, góp phần đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với học sinh thông qua thể thao học đường.

Hải Long