Ziaja ghi dấu ấn nhờ chiến lược 'giá trị thật'









"Giá trị thật" là cụm từ mà bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch Tập đoàn Dược mỹ phẩm châu Âu (EUPC Group), đơn vị phân phối sản phẩm Ziaja tại Việt Nam, nhìn lại chặng đường 18 năm qua. Theo bà Hải, cũng nhờ kiên định triết lý kinh doanh đó, Ziaja duy trì mức tăng trưởng ổn định, số lượng sản phẩm bán ra tăng đều qua từng năm, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng với thương hiệu. Cùng với đối tác lâu năm là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh (Baniphar - nhập khẩu, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và phân phối sản phẩm Ziaja tại Việt Nam), EUPC Group cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào ba chiến lược: đẩy mạnh quảng bá, tăng trưởng thị phần và mở rộng tối đa danh mục sản phẩm, nhằm đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu cho mọi đối tượng người dùng.

Bà Hải cho rằng năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường mỹ phẩm Việt Nam khi các cơ quan chức năng tăng cường siết chặt quản lý về nguồn gốc xuất xứ và hoạt động quảng cáo. Với thương hiệu Ziaja, đây là cơ hội để tiếp tục khẳng định về "giá trị thật" của sản phẩm. Nhiều năm qua, Ziaja không ghi nhận bất kỳ trường hợp dị ứng do sản phẩm. Việc này góp phần củng cố niềm tin và giúp thương hiệu phát triển bền vững, trong bối cảnh thị trường ngày càng "khó tính". "Sau nhiều trải nghiệm không tốt với sản phẩm kém chất lượng, người tiêu dùng sẽ bắt đầu tìm đến các thương hiệu minh bạch và mang lại hiệu quả thực sự", bà nói. Do đó, EUPC Group sẽ phối hợp Baniphar đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, truyền thông và quảng bá sản phẩm trên phạm vi toàn quốc. Chiến lược của đơn vị là truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, để người dùng hiểu đúng về giá trị sản phẩm và cách sử dụng hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Bang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Baniphar cho biết Ziaja gia nhập thị trường Việt Nam cách đây 18 năm, trong bối cảnh người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến giá cả hơn chất lượng, thậm chí với cả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Thực tế, sản phẩm với mức giá quá rẻ thường tiềm ẩn rủi ro về chất lượng và tác dụng phụ. "Ziaja đã chọn con đường khó hơn: đảm bảo chất lượng, an toàn và chi phí hợp lý, và đến nay là lúc cần tái khẳng định điều này", ông Bang nói. Giai đoạn 5-10 năm tiếp theo, hai đơn vị đặt mục tiêu đưa Ziaja trở thành thương hiệu dược mỹ phẩm châu Âu được tin dùng hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh mang đến các sản phẩm an toàn, lành tính và hiệu quả cho mọi thành viên trong gia đình. Đồng thời hướng tới định vị là thương hiệu "Top to Toe", đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện từ da, tóc, móng đến răng miệng cho mọi độ tuổi.

Cứ khoảng hơn năm thì EUPC Group và Baniphar lại giới thiệu những dòng sản phẩm mới của Ziaja tại Việt Nam, đồng thời cập nhật tương đồng với thị trường châu Âu và thế giới. Chiến lược này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, với định hướng mở rộng danh mục sang nhiều phân khúc giá khác nhau. Tất cả các sản phẩm dược mỹ phẩm Ziaja đều luôn được cải tiến nâng cao chất lượng, loại bỏ các thành phần không có lợi và hướng tới tất cả đều là các sản phẩm tự nhiên (với hơn 90% thành phần bào chế có nguồn gốc tự nhiên) theo đúng mọi yêu cầu khắt khe nhất của liên minh châu Âu. Chia sẻ về kế hoạch tiếp tục mở rộng sản phẩm và thị trường, bà Văn Thị Ngọc Hải cho biết hiện Ziaja sở hữu hơn 2.000 mã sản phẩm toàn cầu, từ chăm sóc hàng ngày đến dược mỹ phẩm hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được đưa về Việt Nam mà sẽ lựa chọn dựa trên nhu cầu và đặc thù thị trường trong nước.

Trước đây, Baniphar và EUPC Group tập trung vào nhóm sản phẩm dành cho phụ nữ, sau đó mở rộng sang các dòng dược mỹ phẩm hỗ trợ điều trị bệnh da liễu và các vấn đề về da. Theo từng giai đoạn, có thể kể đến dung dịch vệ sinh Ziaja (2007-2013), dưỡng ẩm dành cho da bị viêm cơ địa và da khô (2014-2019). Từ năm 2020 đến nay, danh mục trở nên đa dạng hơn rất nhiều, phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người tiêu dùng. Bà Hải khẳng định dược mỹ phẩm Ziaja đặc biệt phù hợp với thị trường Việt Nam, khi hội tụ đầy đủ những yếu tố then chốt như độ lành tính cao, công thức được tối ưu về chất lượng và hiệu quả, đồng thời là các sản phẩm thuần chay với mức giá phải chăng. Trong bối cảnh khí hậu biến đổi và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh khiến làn da ngày càng trở nên nhạy cảm, những sản phẩm dịu nhẹ, có nguồn gốc tự nhiên và thuần chay được xem là xu hướng tất yếu. "Toàn bộ danh mục sản phẩm Ziaja hiện nay đều đáp ứng tiêu chí này. Đó là hướng đi mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi để phục vụ nhu cầu chăm sóc da của người Việt", bà Hải nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng, ông Nguyễn Quang Bang cho biết doanh nghiệp đã xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn, phù hợp với nguồn lực và tốc độ phát triển. Trong ba năm liên tiếp, mục tiêu tăng trưởng đều được đặt ra ở mức 1,3-1,5 lần mỗi năm. Baniphar và EUPC Group sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối đa kênh, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn, đồng thời có nhiều sản phẩm thuộc các phân khúc giá khác nhau cho từng nhóm khách hàng. Việc này không chỉ gia tăng độ phủ tại các đô thị lớn mà còn mở rộng sang nhiều khu vực mới trên toàn quốc. Trong toàn bộ chiến lược, EUPC Group được xem là đối tác then chốt đồng hành cùng Baniphar. Ông Bang đánh giá cao sự am hiểu chuyên môn, tinh thần quyết liệt và tầm nhìn chung giữa hai bên, coi đó là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững, đưa Ziaja đến được với mọi gia đình người tiêu dùng Việt.