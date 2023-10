Zenith khai trương salon đầu tiên tại The Hour Glass Union Square

TP HCMThương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Zenith khai trương salon đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng, cùng loạt thiết kế đương đại tại Việt Nam.

Tọa lạc tại tầng trệt Trung tâm thương mại Union Square, salon mới của Zenith sở hữu thiết kế đặc trưng với gam màu xanh trung tính, gợi nhớ đến hình ảnh bầu trời đêm. Trong đó, điểm nhấn là những mẫu đồng hồ cao cấp của hãng. Giới mộ điệu giờ đây có thể trực tiếp chiêm ngưỡng, lựa chọn những tạo tác đồng hồ đẳng cấp từ ba dòng sản phẩm chính: Chronomaster cổ điển, Defy và Pilot cho những thiết kế đương đại.

Hành trình "Time to reach your star"

Năm 1860, Georges Fevre-Jacot đã mở ra chặng đường phát triển lâu dài cho thương hiệu đồng hồ Zenith tại Le Locle, Thụy Sĩ. Từ khi thành lập năm 1865, Zenith đã trở thành một trong những nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Một số thiết kế của hãng còn đại diện cho hình ảnh những nhân vật phi thường với ước mơ lớn, dám phấn đấu để đạt được chúng.

Với ngôi sao tượng trưng cho sự đổi mới, Zenith hiện là một trong số ít các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp có thể thiết kế, sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện các bộ máy "in-house". Từ chiếc đồng hồ bấm giờ tự động đầu tiên kèm bộ máy El Primero, đến chiếc nhanh nhất với độ chính xác 1/100 giây và El Primero 21.

Sự ra mắt chính thức salon đầu tiên của thương hiệu tại The Hour Glass Union Square đã đánh dấu một hành trình mới trong sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong việc chinh phục khách hàng Việt Nam. Để hiện thực hóa kế hoạch này, The Hour Glass cho biết sẽ truyền đi những giá trị thương hiệu, mang lại nhiều kiến thức, trải nghiệm cho khách hàng trong lĩnh vực chế tác đồng hồ, đặc biệt là triết lý "Time to reach your star".

Salon Zenith tại The Hour Glass Union Square, TP HCM. Ảnh: Zenith

"Với Zenith, chúng tôi rất vui khi mang thương hiệu đến Việt Nam và tạo cơ hội cho khách hàng cũng như những người đam mê đồng hồ khám phá thương hiệu là một nhà chế tác thực thụ", ông Julien Tornare, CEO của Zenith chia sẻ.

Bên cạnh đó, vị CEO cho biết thông qua salon tại TP HCM, thương hiệu mong có thể tiếp cận gần hơn với khách hàng. Nhóm khách thế hệ mới là những người thích khám phá và có sự am hiểu rộng về đồng hồ. Đó là lý do Zenith muốn tạo nên không gian ấm cúng và chân thực để kể câu chuyện thương hiệu, làm nổi bật di sản và công nghệ chế tác riêng biệt.

Chronomaster

Cùng với sự ra mắt của salon đầu tiên tại TP HCM, Zenith cũng đưa loạt bộ sưu tập đặc biệt của thương hiệu đến gần hơn với giới mộ điệu tại dải đất chữ S. Chronomaster là đại diện tiêu biểu cho ngành sản xuất đồng hồ của thương hiệu. Ngoài sở hữu thiết kế độc đáo kế thừa trong hơn 40 năm, dòng sản phẩm này còn có bộ máy bấm giờ tự động với tần số dao động cao.

Zenith Chronomaster Open mặt số trắng đường kính 39,5 mm.là lựa chọn phái đẹp có thể cân nhắc nếu muốn diện đồng hồ cơ. Ảnh: Zenith

Từ giai đoạn 1960-1970, Zenith đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện bộ máy bấm giờ để đạt độ chính xác 1/10 giây. Dù thiết kế đơn giản nhưng dòng đồng hồ này vẫn có sức hút riêng với hai phiên bản Chronomaster Original và Sport.

Defy

Zenith Defy đại diện cho tinh thần đổi mới và sáng tạo khi sở hữu bộ chuyển động hoàn thiện cùng sự trau chuốt tỉ mỉ trong thiết kế. Dựa trên nền tảng của bộ máy El Primero bền bỉ, bộ sưu tập này cho ra đời nhiều phiên bản với vẻ ngoài hiện đại. Nổi bật là Zenith Defy Extreme và Skyline.

Bộ 3 Zenith Defy Skyline Skeleton. Ảnh: Zenith

Zenith là một trong số ít thương hiệu đồng hồ trên thế giới sử dụng thuật ngữ "Pilot" trên mặt số đồng hồ. Bộ sưu tập được ví như hiện thân của phong cách thời trang hàng không cổ điển. Các chi tiết đặc biệt như mặt đồng hồ to, chữ số đậm dễ đọc, vỏ làm bằng vàng, đồng hoặc thép không gỉ, cùng núm crown lớn... đều lấy cảm hứng từ các thiết kế đồng hồ phi công.

Zenith Chronograph Flyback với thiết kế nam tính, năng động, lấy cảm hứng từ các mẫu đồng hồ phi công cổ điển. Ảnh: Zenith

Bộ máy El Primero

Đây là phát minh quan trọng trong lịch sử thương hiệu, được mệnh danh là "huyền thoại bất diệt" trong thế giới đồng hồ Thụy Sĩ. Hơn 50 năm qua, bộ máy El Primero liên lục phát triển bằng cách kết hợp những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chế tác đồng hồ để có thể đạt tần số dao động 5Hz (36.000 vph) cùng cơ chế đo 1/10 giây.

Mục tiêu sự phát triển của Zenith là để truyền cảm hứng tới mỗi cá nhân đang theo đuổi ước mơ và biến chúng thành sự thật; tương tự hình ảnh chuyến bay lịch sử của Louis Blériot qua kênh đào Anh, đến cú nhảy tự do lịch sử của Felix Baumgartner. Thương hiệu cho biết tự hào khi có thể tôn vinh các giá trị và sự cống hiến của phụ nữ qua nền tảng Dreamhers, nơi phái đẹp có thể chia sẻ kinh nghiệm và mang lại nguồn cảm hứng để hiện thực hóa ước mơ.

Với tinh thần vươn tới những thành công mới, Zenith đã để lại nhiều ấn tượng trong việc sản xuất và phát triển các bộ máy in-house. Thương hiệu cũng triển khai kế hoạch Zenith Horiz-on, góp phần khẳng định cam kết về sự đa dạng, tôn trọng sự khác biệt, tính bền vững và phúc lợi cho nhân viên.

Á Hiên