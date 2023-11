Zendaya và Tom Holland - từ bạn thân thành người yêu

Trên Instagram hôm 13/11, cặp sao tham gia chiến dịch của The Brother Trust, bán chữ ký của họ cùng poster Spider-Man: No Way Home. Tổ chức do cha mẹ Tom Holland thành lập năm 2017, tận dụng sự nổi tiếng và các mối quan hệ của diễn viên để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện. Ảnh: Instagram The Brother Trust