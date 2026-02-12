ZenBook 14 2026 - laptop AI có màn hình OLED, pin lâu

Trong dòng laptop Windows siêu mỏng nhẹ cận cao cấp, ZenBook 14 của Asus luôn thuộc top đầu bán chạy tại nhiều hệ thống bán lẻ nhờ thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng và pin tốt so với giá thành. Đây cũng là lý do hãng luôn ưu ái cho sản phẩm các tùy chọn vi xử lý mới nhất, nhiều cấu hình và phiên bản khác nhau để người dùng lựa chọn.
Năm ngoái, ZenBook 14 2025 là một trong những laptop đầu tiên dùng chip Core Ultra 9, còn model 2026 (mã UM3406GA) là laptop đầu tiên dùng chip AMD Ryzen AI 7 445. Hai phiên bản bán ra đầu tiên khác biệt ở RAM và SSD với giá từ 29,9 triệu đến 36,9 triệu đồng.
Với dòng ZenBook 14, Asus tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED là trang bị tiêu chuẩn và pin tối ưu để dùng một ngày làm việc thông thường. Sự dịch chuyển so với các năm trước là máy đề cao thời lượng pin thay vì chủ yếu dựa vào thiết kế mỏng nhẹ để thu hút người dùng như trước. Tuy nhiên, dòng máy này không tập trung nhiều vào hiệu năng xử lý đồ họa.
Là laptop đầu tiên tại thị trường Việt Nam được AMD ưu ái cho tích hợp chip mới nhất của hãng là Ryzen AI 7 445, có sẵn chip đồ họa Radeon Graphics 840M. NPU bên trong có sức mạnh 50 TOPS, đạt chuẩn Copilot+ PC của Microsoft. Với NPU mạnh, laptop AI của Asus sẽ hỗ trợ tốt các phần mềm xử lý AI trên thiết bị, không cần tới kết nối mạng Internet.
Phiên bản được thử nghiệm có bộ nhớ RAM 16 GB, SSD 512 GB (chuẩn NVMe Gen4) đạt 6.660 điểm với phần mềm PCMark 10, cao hơn khoảng 73% so với các hệ thống được ghi nhận. Đây cũng là mức tiệm cận một số mẫu laptop hiệu năng cao trong khi mức tiêu thụ điện thấp hơn, nhờ đó cho hiệu suất sử dụng pin tốt hơn.
Với các dòng thấp hơn hoặc tương đương giá của đối thủ, màn hình OLED chỉ là một lựa chọn trong khi trên ZenBook 14 đã là trang bị mặc định. Tỷ lệ 16:10 giúp diện tích hiển thị rộng hơn, tối ưu hơn so với 16:9 truyền thống. Tuy nhiên, độ phân giải màn hình WUXGA 1.920 x 1.200 pixel chưa thực sự ấn tượng dù đã đủ đẹp cho hầu hết nhu cầu làm việc và đọc nội dung hàng ngày.
Camera độ phân giải Full HD ở mặt trước, hỗ trợ hồng ngoại cho tính năng nhận diện khuôn mặt Windows Hello. Không phải dòng máy chuyên dụng cho doanh nhân nhưng ZenBook 14 vẫn có hệ thống gạt vật lý để che webcam, phòng trường hợp máy bị hack, mất an toàn thông tin cá nhân.
So với thông số độ mỏng 1,59 cm, nhìn thực tế ZenBook 14 còn cho cảm giác mỏng hơn do máy được vát đều ở các cạnh thay vì chỉ phần mặt trước. Các viền bên vừa đủ cho các kết nối phổ biến, bao gồm cả cổng HDMI. Tuy nhiên, cách bố trí các cổng kết nối chưa thực sự hợp lý khi dồn hết sang cạnh phải, bao gồm cả hai cổng USB-C. Nếu người dùng kết nối thiết bị ngoại vi, sạc cùng lúc sẽ dễ gây bất tiện, đặc biệt ở vị trí gần tay cầm chuột ngoài.
Là mẫu laptop mỏng nhẹ nhưng trải nghiệm gõ phím và touchpad trên ZenBook 14 không bị "cắt gọt". Hành trình phím sâu, độ nảy rất tốt và nhạy nhưng thiếu cảm biến vân tay trên nút nguồn. Touchpad kích thước lớn, hỗ trợ đa chạm tốt kết hợp với các thao tác cử chỉ điều khiển linh hoạt trên hệ điều hành Windows 11.
Laptop OLED của Asus có thiết kế mặt dưới sử dụng nhiều khe hở để tăng tối đa khả năng tản nhiệt. Trong đó, khu vực bên phải có quạt tản nhiệt thổi thẳng qua khe giúp đưa hơi nóng ra ngoài trực tiếp nhanh hơn. Khi hoạt động với các tác vụ thông thường như văn bản, đọc nội dung hay xem video, máy hoạt động yên tĩnh, hiếm khi chạy quạt tốc độ cao.
Với bộ pin 75 Wh, ZenBook 14 mới có thể sử dụng thực tế khoảng 10 tiếng với các tác vụ phổ biến như lướt web nhiều tab, văn bản word, excel, xem mạng xã hội, họp trực tiếp. Với các tác vụ đơn giản hơn như chỉ lướt web hoặc xem video offline, pin có thể đạt mức 15 tiếng.
Máy đi kèm bộ sạc công suất 68 W với kích thước nhỏ gọn. Người dùng có thể dùng chung với các bộ sạc nhanh của điện thoại tiện dụng. Nếu Asus bố trí hai cổng USB-C có thể sạc ở hai bên cạnh sẽ hợp lý hơn, tiện dụng hơn trong nhiều tình huống sạc pin cho người dùng.
Hai phiên bản của Asus ZenBook 14 (UM3406GA) mới bán gồm bản 16 GB RAM, 512 GB SSD có giá 29,9 triệu đồng trong khi bản 32 GB RAM, 1 TB SSD có giá 36,9 triệu đồng.
