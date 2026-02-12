ZenBook 14 2026 - laptop AI có màn hình OLED, pin lâu

Trong dòng laptop Windows siêu mỏng nhẹ cận cao cấp, ZenBook 14 của Asus luôn thuộc top đầu bán chạy tại nhiều hệ thống bán lẻ nhờ thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng và pin tốt so với giá thành. Đây cũng là lý do hãng luôn ưu ái cho sản phẩm các tùy chọn vi xử lý mới nhất, nhiều cấu hình và phiên bản khác nhau để người dùng lựa chọn.

Năm ngoái, ZenBook 14 2025 là một trong những laptop đầu tiên dùng chip Core Ultra 9, còn model 2026 (mã UM3406GA) là laptop đầu tiên dùng chip AMD Ryzen AI 7 445. Hai phiên bản bán ra đầu tiên khác biệt ở RAM và SSD với giá từ 29,9 triệu đến 36,9 triệu đồng.

Với dòng ZenBook 14, Asus tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED là trang bị tiêu chuẩn và pin tối ưu để dùng một ngày làm việc thông thường. Sự dịch chuyển so với các năm trước là máy đề cao thời lượng pin thay vì chủ yếu dựa vào thiết kế mỏng nhẹ để thu hút người dùng như trước. Tuy nhiên, dòng máy này không tập trung nhiều vào hiệu năng xử lý đồ họa.