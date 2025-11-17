Zenami đồng hành cùng live concert 'Người tình 7'

Zenami góp mặt với bộ quà tặng sức khỏe và sắc đẹp, lan tỏa thông điệp năng lượng tích cực và tự tin cho phụ nữ Việt.

Live Concert "Người tình 7", do IB Group Việt Nam phối hợp BBG sản xuất, diễn ra tối 6/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, thu hút hàng nghìn khán giả. Chương trình được dàn dựng quy mô, quy tụ các nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Trung Quân, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, mang đến một không gian nghệ thuật trọn vẹn.

Live Concert Người tình 7. Ảnh: IB Group

Tiếp nối chuỗi "Người tình Live Concert", đêm diễn năm nay không chỉ mang đến các tiết mục được đầu tư, mà còn gợi lại những giai điệu gắn với ký ức của nhiều khán giả.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn là hoạt động tri ân người xem với sự đồng hành của các thương hiệu Việt. Trong khuôn khổ sự kiện, các nhà tài trợ gửi tặng phần quà tri ân tới khán giả may mắn như lời cảm ơn dành cho những người đã ủng hộ chuỗi concert "Người tình".

Các nhà tài trợ cho Live Concert Người tình 7. Ảnh: IB Group

Zenami góp mặt với bộ quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Đại diện thương hiệu cho biết việc đồng hành nhằm lan tỏa tinh thần "mang đến năng lượng tích cực và sự tự tin cho phụ nữ Việt".

"Việc tài trợ concert là hoạt động kết nối thương hiệu với người tiêu dùng quan tâm đến nghệ thuật và lối sống lành mạnh", ông Tô Nguyễn Dũng Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế THB Wellness, đơn vị sở hữu Zenami cho hay.

Ông Tô Nguyễn Dũng Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP quốc tế THB Wellness đại diện thương hiệu Zenami trao Giải Nhất tri ân khán giả trong show. Ảnh: IB Group

Sự hiện diện của Zenami trong chương trình đồng thời thể hiện vai trò của doanh nghiệp Việt trong việc đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, tạo thêm dấu ấn cho đêm diễn.

Đại diện thương hiệu cũng cho biết đơn vị chuẩn bị giới thiệu loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp mới, hướng đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng.

Với triết lý "Khỏe đẹp vượt thời gian", Zenami phát triển các sản phẩm chăm sóc từ bên trong, sản xuất tại nhà máy Nhật Bản đạt chuẩn GMP, hướng đến việc hỗ trợ người tiêu dùng duy trì sức khỏe và vẻ đẹp bền vững. Bên cạnh sản phẩm, thương hiệu cho biết tiếp tục truyền thông về lối sống khỏe mạnh và cân bằng.

(Nguồn: Zenami)