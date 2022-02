ZaloPay tiếp tục lỗ

Khoản lỗ của Công ty cổ phần Zion - đơn vị vận hành ví điện tử Zalo Pay vào khoảng 1.200 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần VNG đã tiết lộ phần thâm hụt lợi nhuận của chủ quản ví điện tử Zalo Pay trong năm 2021 vào khoảng 1.212,5 tỷ đồng. Đến cuối năm, VNG nắm 60% cổ phần Zion. Công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào đơn vị này hơn 1.540 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần so với hồi đầu năm.

Năm 2020, chủ quản Zalo Pay lỗ khoảng 667 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau một năm, phần thâm hụt lợi nhuận của ví điện tử này đã tăng gấp 1,8 lần. Đây tiếp tục là mảng "đốt tiền" kỷ lục của Zion trong những năm gần đây.

Trong năm ngoái, ví điện tử này theo đuổi chiến lược khuyến mãi để thu hút người dùng. ZaloPay thường xuyên tặng khách hàng các voucher giảm giá, hoàn tiền khi thanh toán hóa đơn, mua hàng... Ví này cũng bắt tay nhiều sàn thương mại điện tử và các nền tảng dịch vụ giải trí để khuyến mãi kéo người dùng.

Khoản lỗ của ZaloPay cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh 2021 của VNG. Năm nay, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm gần 71 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi hơn 200 tỷ đồng. Con số này vẫn cách xa mức lỗ dự kiến 619 tỷ đồng được đề ra trong năm 2021. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 10% nhưng vẫn giữ được hơn 414 tỷ đồng.

Năm 2021, VNG ghi nhận 7.650 tỷ đồng doanh thu. So với kế hoạch cả năm, chỉ tiêu doanh thu đã được hoàn thành.

Đến cuối năm, tổng tài sản của VNG tăng 18% lên 9.278 tỷ đồng, với hơn một nửa là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 24% so với đầu năm, chủ yếu là tiền gửi tại ngân hàng. Lượng tiền dồi dào trên có thể xem là một lợi thế trong quá trình mạnh tay đầu tư của VNG ở các lĩnh vực gần đây.

Ngoài khoản đầu tư vào Tiki, VNG còn đang rót vốn vào Day One - vận hành nền tảng phiếu quà tặng Got It. Đây cũng là đơn vị duy nhất ghi nhận lợi nhuận dương trong nhóm các công ty liên kết của VNG vào cuối năm, đạt gần 2 tỷ đồng. VNG cũng đầu tư vào mảng giải pháp vận tải Ecotruck và công ty trò chơi Dorocat.

Hồi cuối năm ngoái, Bloomberg đưa tin VNG đang cân nhắc kế hoạch huy động vốn mới trước khi niêm yết tại Mỹ. Kỳ lân công nghệ này tìm cách huy động 200-300 triệu USD và sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ các kế hoạch mở rộng của mình.

Trước đó, VNG cho biết muốn niêm yết cổ phiếu ra công chúng tại Mỹ thông qua việc sáp nhập ngược với một công ty thành lập với mục đích đặc biệt (SPAC). Giao dịch trên nếu diễn ra có thể định giá VNG ở mức 2-3 tỷ USD.

Tất Đạt