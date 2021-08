ZaloPay cùng Sendo kêu gọi tiếp sức người lao động nghèo

Mỗi người có thể cùng ZaloPay, Sendo góp sức giúp người lao động nghèo mất thu nhập vì Covid-19 bằng cách đặt giỏ quà "Gói trọn yêu thương" trên Sendo.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/8, mạnh thường quân trên cả nước có thể đặt giỏ quà yêu thương trên Sendo với giá 122.200 đồng. Sendo và Hội Chữ thập đỏ TP HCM sẽ thay mặt mạnh thường quân trao tận tay người lao động nghèo bị mất việc do dịch Covid-19.

Mỗi giỏ quà này đã được ví điện tử ZaloPay trợ giá 20.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm: gạo, dầu ăn, bánh, nước tương... được cung ứng bởi siêu thị Big C. Toàn bộ giỏ quà này sẽ được miễn phí vận chuyển.

Người dân trên cả nước có thể chung tay giúp đỡ người lao động nghèo tại TP HCM qua chương trình "Giỏ quà yêu thương" do Sendo phối hợp cùng ZaloPay tổ chức. Ảnh: ZaloPay

Người dùng đặt mua ủng hộ tại đây hoặc thao tác các bước: truy cập sàn TMĐT Sendo, chọn biểu tượng "Hỗ trợ Covid-19", nhấn "Ủng hộ ngay" và chọn mua sản phẩm "Giỏ quà yêu thương". Sau đó, người dùng chọn thanh toán qua ZaloPay để hoàn tất.

Chương trình sẽ tổng kết 2 đợt và vận chuyển quà đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ TP HCM. Sau đó, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiến hành trao tặng cho người dân khó khăn trên địa bàn các quận.

Chị Trâm (32 tuổi, quận 4, TP HCM) chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều là công nhân thất nghiệp 2 tháng không có thu nhập, tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau đã dùng gần hết. Gia đình tôi còn có ông bà và 2 con nhỏ nhưng không lo được bữa ăn đàng hoàng, tiền trọ cũng nợ 3 tháng nay".

Không chỉ chị Trâm, hàng nghìn người lao động ở TP HCM đang gặp hoàn cảnh tương tự. Nhiều tổ chức đã có những hình thức quyên góp, ủng hộ; các hoạt động cứu trợ diễn ra khá thường xuyên nhưng vẫn hạn chế bởi các quy định giãn cách, điều kiện di chuyển khó khăn. Trước tình hình đó, ZaloPay cùng với sàn thương mại điện tử Sendo đã khởi xướng chương trình "Gói trọn yêu thương".

Người gặp khó khăn ở TP HCM nhận lương thực ở một điểm từ thiện, ngày 28/6. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo đó, với hình thức mua hàng tiếp tế từ xa thông qua nền tảng thương mại điện tử và thanh toán online, "Gói trọn yêu thương" giúp mạnh thường quân vừa chung tay hỗ trợ cộng đồng vừa yên tâm thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Chương trình kỳ vọng được đông đảo người dân chung tay ủng hộ để tiếp sức cho người lao động mắc kẹt giữa tâm dịch, nhất là trong bối cảnh TP HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 15/9.

Trước đó, trong tháng 7/2021, ZaloPay cũng hợp tác với Lazada trong chiến dịch "Kết nối không khoảng cách", kêu gọi cộng đồng góp sức và vận chuyển hàng tới "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, quý II/2021, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,2 triệu người, tăng 87.100 người so với quý trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,60%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước. Sự bùng phát mạnh mẽ và khó kiểm soát của dịch Covid-19 lần thứ tư đã làm tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị tăng cao hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 2,80% và 2,49%). Đây là xu hướng ngược so với các năm trước.

Tuệ Minh