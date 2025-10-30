Zalo khởi động cuộc thi AI giải thưởng hơn 300 triệu đồng

Zalo AI Challenge 2025 khởi động từ ngày 27/10 thu hút hàng nghìn đội thi cùng giải hai bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo, với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng.

Ra đời từ năm 2018, Zalo AI Challenge được xem là một trong những cuộc thi AI quy mô lớn nhất tại Việt Nam, hướng đến thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Năm nay, cuộc thi mang chủ đề "AI as an efficient partner" (AI là cộng sự tin cậy), thể hiện vai trò của AI như một người đồng hành giúp con người làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn.

Zalo AI Challenge 2025 gồm hai bài toán ứng dụng thực tiễn. Đề thi "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" tập trung vào việc phát triển mô hình điều khiển máy bay không người lái trong môi trường phức tạp như rừng rậm, vùng ngập lụt hoặc khu vực bị đổ nát, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đề thi "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" hướng đến xây dựng hệ thống AI có khả năng phân tích video từ camera hành trình để hiểu các biển báo, tín hiệu giao thông và hỗ trợ lái xe an toàn.

Đội thắng cuộc thi mùa 2022. Ảnh: Zalo

Cả hai đề bài đều được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tế, phù hợp với định hướng của cuộc thi là khuyến khích trí tuệ nhân tạo phục vụ con người và mang lại lợi ích xã hội. Thể thức thi đấu vẫn được giữ nguyên theo mô hình Kaggle, cho phép các đội thi huấn luyện mô hình và cập nhật kết quả theo thời gian thực trên bảng xếp hạng, từ đó tăng tính cạnh tranh và cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm.

Tiến sĩ Châu Thành Đức, Phó ban tổ chức kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển tại Zalo AI, cho biết cuộc thi đặt mục tiêu giới thiệu đến cộng đồng AI Việt Nam những xu hướng mới nhất trên thế giới thông qua các bài toán có giá trị ứng dụng cao. "Cuộc thi là nơi thử thách năng lực, là diễn đàn để kết nối, hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng AI Việt Nam", ông Đức nói.

Kết quả chung cuộc của 2 đội thi trong Zalo AI Challenge 2023. Ảnh: Zalo

Hội đồng cố vấn của Zalo AI Challenge 2025 quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong đó có Tiến sĩ Châu Thành Đức, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Zalo AI; Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Khoa học Zalo AI; Giáo sư Nguyễn Lê Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST); Giáo sư Trần Thanh Long, Đại học Warwick, Vương quốc Anh; Tiến sĩ Trần Minh Quân, chuyên gia phát triển công nghệ cấp cao tại NVIDIA; và Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc điều hành Realtime Robotics.

Zalo AI Challenge 2025 dự kiến kết thúc phần đăng ký dự thi vào ngày 20/11. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam theo đuổi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, góp phần mở rộng cộng đồng AI trong nước và khẳng định năng lực công nghệ của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Hoài Phương