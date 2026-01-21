Zalando tái cấu trúc mạng lưới logistics tại châu Âu

ĐứcNhà bán lẻ thời trang trực tuyến Zalando dự kiến đóng cửa trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Erfurt cùng ba kho hàng khác ở châu Âu, trong khuôn khổ rà soát và tái cấu trúc mạng lưới logistics toàn khu vực.

Zalando cho biết trung tâm logistics Erfurt (Đức), nơi đang sử dụng khoảng 2.700 lao động, sẽ ngừng hoạt động vào tháng 9/2026. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chấm dứt vận hành tại ba kho hàng khác do các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài quản lý.

Theo Zalando, quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá lại mạng lưới logistics trên toàn châu Âu. Công ty hiện chủ động tái định hình hệ thống này nhằm củng cố vị thế trên thị trường thời trang và phong cách sống châu Âu.

Zalando hiện cung cấp đa dạng sản phẩm từ quần áo, giày dép, phụ kiện đến mỹ phẩm, phục vụ hàng chục triệu khách hàng tại hơn 25 thị trường châu Âu. Ảnh: Zalando

Động thái diễn ra sau khi Zalando hoàn tất thương vụ sáp nhập với đối thủ About You vào tháng 11/2025. "Trong hơn một thập kỷ, đội ngũ khoảng 2.700 nhân viên Zalando tại Erfurt đã là một phần quan trọng trong câu chuyện thành công và là trụ cột của hệ thống logistics của chúng tôi. Chúng tôi có mối gắn bó sâu sắc với Erfurt và khu vực, đồng thời cam kết phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để giảm thiểu tác động", đại diện công ty cho biết.

Zalando nhấn mạnh những điều chỉnh trong mạng lưới hoàn thiện đơn hàng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục "tăng trưởng theo đúng kế hoạch". Trong trung hạn, công ty đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 5% - 10% đối với cả tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) và doanh thu. Bên cạnh đó, Zalando sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ logistics, tự động hóa và các thực hành bền vững trên toàn mạng lưới logistics châu Âu.

Sau các điều chỉnh, mạng lưới logistics của Tập đoàn Zalando sẽ gồm 14 trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại bảy quốc gia.

Zalando là tập đoàn thương mại điện tử thời trang và phong cách sống hàng đầu châu Âu, được thành lập năm 2008 tại Berlin, Đức. Không chỉ hoạt động như một nhà bán lẻ, Zalando còn định vị mình là nền tảng công nghệ thời trang, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa, logistics tự động hóa và phát triển bền vững.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)