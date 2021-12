Z Series giúp Samung dẫn đầu thị trường smartphone

Samsung chiếm gần nửa thị phần smartphone Việt quý III/2021, đứng thứ 5 danh sách "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất" nhờ sự góp mặt của Galaxy Z Series.

Cụ thể, theo thống kê của Counterpoint Research trong quý III/2021, Samsung tỏ thế áp đảo khi chiếm thị phần 49%. Đây là thị phần cao nhất của hãng từ trước đến nay tại Việt Nam.

Đồng thời, cuối tháng 10 danh sách "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất" do Interbrand công bố thể hiện Samsung đứng thứ 5 với giá trị thương hiệu đạt 74,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái. Mức tăng trưởng hai con số đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất về giá trị thương hiệu của hãng kể từ năm 2013. Theo Interbrand, việc ra mắt các sản phẩm công nghệ hàng đầu, trong đó có Z Series góp phần tạo nên sự tăng trưởng kể trên.

Hai mẫu Fold3 và Flip3 giúp Samsung giành lợi thế trong cuộc đua thị phần. Ảnh: Vũ Hưng

Sớm cháy hàng ngay từ khi mở bán, nhu cầu vượt quá nguồn cung khiến thời gian giao hàng trễ hơn dự kiến trên toàn cầu... là những tình huống thể hiện sức hút của Z Fold3 và Flip3. Tại thị trường Hàn Quốc, hai thiết bị đạt doanh số một triệu máy bán ra chỉ sau một tháng.

Vì sao hai mẫu flagship của Samsung làm nóng thị trường ngay từ khi ra mắt? Đầu tiên, cơ chế gập mở tạo sự khác biệt với hầu hết thương biệt điện thoại hiện có. Người dùng có thêm cách tương tác mới mẻ và thú vị, đồng thời hưởng nhiều lợi ích từ chính thiết kế này.

Z Fold3 được các kỹ sư Samsung ví như sự hòa trộn giữa laptop và tablet còn mẫu Z Flip3 mang vẻ ngoài nhỏ gọn và đẹp mắt. Tín đồ yêu điện thoại gập nay có thể tự tin khi lựa chọn vì cả hai sản phẩm đều có nhiều nâng cấp nhằm gia tăng độ bền. Như mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass Victus cao cấp giúp hạn chế trầy xước, rơi vỡ. Phần khung chế tác từ hợp kim nhôm Armor Aluminum cứng hơn 10%, giúp khắc phục tình trạng cồng kềnh, cho trải nghiệm gập mở tốt hơn thế hệ tiền nhiệm.

Bản lề linh hoạt và bền bỉ giúp mở ra nhiều phương thức tương tác hữu ích. Ảnh: Samsung

Một bổ sung đầy sáng giá là khả năng chống nước IPX8 và bản lề có tuổi thọ 200.000 lần gập mở, tương đương 10 năm sử dụng liên tục. Các chi tiết này thể hiện nỗ lực từ hãng điện tử Hàn Quốc nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Hai dòng máy đều trang bị chipset Snapdragon 888 tiến trình 5 nm, hỗ trợ 5G cho khả năng xử lý đa nhiệm mạnh mẽ. Ở chế độ Flex Mode, thiết bị có thể tự đứng trên mặt phẳng để họp trực tuyến, gọi video, xem Youtube... Máy cho phép chạy đồng thời nhiều ứng dụng cùng lúc, điều chỉnh tỷ lệ theo nhu cầu.

Riêng với Galaxy Z Fold3, người dùng lần đầu được trải nghiệm cùng bút S Pen và camera dưới màn hình, mang đến khả năng xử lý công việc tương tự tablet. Kết hợp App Pair và Multi-Active Window, người dùng dễ dàng tạo lối tắt, điều khiển màn hình thuận tiện, nhanh chóng xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Ở chế độ Flex, người dùng có thể vừa tham gia họp online vừa ghi chú nội dung. Máy còn tương thích nhiều ứng dụng văn phòng, bảo mật cao.

Galaxy Z Flip3 là lựa chọn không thể bỏ qua của giới trẻ yêu sáng tạo, mong muốn thể hiện cá tính bản thân. Người dùng có 7 tùy chọn màu sắc cơ bản hoặc tìm mua phiên bản Bespoke với 49 phương án phối trộn màu sắc, có thể tự phối màu theo ý thích để sở hữu chiếc điện thoại mang đậm cá tính riêng. Khả năng sáng tạo không giới hạn nhờ bộ sưu tập ốp lưng đa dạng, có thể mô phỏng túi xách mini hoặc tự gắn thêm phụ kiện, nhãn dán...

Màn hình phụ Super AMOLED kích thước 1,9 inch hỗ trợ sử dụng nhiều tiện ích mà không cần mở máy như kiểm tra tin nhắn, thông báo, chụp ảnh, quay video, trình phát nhạc, thời tiết, ghi âm, Samsung Health, hẹn giờ, Samsung Pay... Khi cài thêm ứng dụng widget, bạn còn có thể chơi một số tựa game nhẹ.

Flip3 có bộ sưu tập ốp lưng đa dạng, góp phần ghi dấu ấn cá tính cho từng người dùng. Ảnh: Samsung

Dịp cuối năm, nhiều người dùng mong muốn chọn mua một thiết bị all in one để lên đời điện thoại. Trong các lựa chọn hiện nay, Galaxy Z Series là ứng cử viên sáng giá nhờ sức mạnh phần cứng lẫn sự hấp dẫn vẻ ngoài. Thế nên khi công bố Z Flip3 vào "Top 100 sản phẩm sáng tạo nhất năm 2021", người đánh giá từ Time nhấn mạnh thiết bị có tính năng "tốt hơn so với mức giá 999 USD".

Minh Tú