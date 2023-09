Yuno BigBoi - shipper theo đuổi rap

Yuno BigBoi - thi Rap Việt mùa một và ba - từng làm shipper kiếm sống, theo đuổi âm nhạc dù gia đình không ủng hộ.

Chiều 20/9, rapper sẽ ra MV Úm ba la sau loạt bài hát từng gây chú ý ở Rap Việt như Dám hay không dám, M.A.Y, Sau bức màn nhung. Trong 5 năm từ lúc đi diễn chuyên nghiệp, Yuno nỗ lực ra sản phẩm như Rolling Out Of Town, Wherever U Are, Night Flight, Say No.

Yuno BigBoi kết hợp rap với cải lương Yuno Bigboi kết hợp rap và cải lương trong tiết mục "Sau bức màn nhung" với sự tham gia của nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng ở Rap Việt mùa ba. Video: Vie on

Yuno BigBoi sinh năm 1996 tại TP HCM, trong một gia đình buôn bán. Với ngoại hình mũm mĩm (hơn 100 kg), giỏi sử dụng lối chơi chữ hay ẩn dụ (punchline) trong rap, ở Rap Việt mùa một, Yuno Bigboi được khán giả yêu mến. Từ đó, anh có cơ hội phát triển sự nghiệp hơn khi có nhiều hợp đồng biểu diễn, làm quảng cáo. Yuno từng kết hợp Min, Justatee trong ca khúc Mlem Mlem hay trong 72 phép thần thông của Ngô Kiến Huy.

Yuno BigBoi có 10 năm theo đuổi rap. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giai đoạn đầu tiếp xúc với rap, ca sĩ không được gia đình ủng hộ. Vì vậy, anh quyết định ra khỏi nhà, sống nhờ nơi ở của bạn để tự do đeo đuổi đam mê. 17 tuổi, Yuno BigBoi làm shipper kiếm sống để được chủ động thời gian. Mỗi ngày, anh giao đồ cho khách ở quận, huyện ở TP HCM với các đơn hàng vòng tay, dây giày, quần áo cho một cửa hàng thời trang.

Theo ca sĩ, thu nhập từ việc giao hàng chỉ đủ anh trang trải sinh hoạt hàng ngày. "Tôi tích góp từng đồng bạc lẻ. Có những ngày tôi kiếm được nhiều nhưng có khi chỉ đủ đổ xăng, phải ăn ké cơm của bạn", ca sĩ nói. Dù vậy, công việc cho anh trải nghiệm, chứng kiến những mảnh đời trong xã hội, tăng vốn từ khi viết rap.

Làm shipper được ba năm, Yuno chuyển sang sản xuất video cùng những người bạn, đồng thời tiếp tục làm nhạc. Ca sĩ xin tham gia nhiều chương trình, thường bị ban tổ chức từ chối vì không tin anh có thể rap hoặc chê ngoại hình. "Tôi phải làm việc dưới danh nghĩa của nhạc sĩ khác nên khi bài ra, nhạc sĩ đó dùng tên mình để trao đổi với các nghệ sĩ. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì tìm đường đi", rapper nói.

Những năm đầu, ca khúc chưa được nhiều khán giả biết tới, Yuno chăm chỉ viết bài mới. "Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao nhạc của mình không được nhiều người yêu thích, có nên làm theo thị hiếu để thu hút người nghe. Tôi luôn muốn viết để thỏa mãn sự sáng tạo, biết đâu sẽ có người đồng điệu", anh nói.

Yuno BigBoi sáng tác nhiều để tìm ra phong cách phù hợp. Năm 2022, video Wherever U Are hút hàng trăm nghìn lượt xem trong vài tuần ra mắt. Thế nhưng, anh vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường, không thể sống ổn định nhờ âm nhạc. Yuno kết hôn, cùng vợ là huấn luyện viên thể hình mở một phòng tập cho thuê để có thêm thu nhập, duy trì đam mê. Thu nhập trung bình của Yuno BigBoi từ 30-50 triệu mỗi tháng, tùy từng tháng nhiều hay ít show. Số tiền kiếm được, anh chia ra cho nhiều việc như đóng tiền thuê nhà, đầu tư trang phục, đồ diễn, chi trả sinh hoạt hàng ngày.

Rapper cho rằng bên cạnh nỗ lực, anh may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè. Anh mày mò, vào các diễn đàn âm nhạc để giao lưu học hỏi đồng nghiệp, nghe nhạc của nhiều nước. Anh tiếp tục tham gia Rap Việt mùa ba để tìm hướng mới của bản thân, trau dồi thêm kinh nghiệm từ các huấn luyện viên.

Nhờ sự tư vấn của Karik, Binz, Thái VG, Yuno khai thác thế mạnh sáng tác kết hợp văn hóa dân gian, bộ môn nghệ thuật truyền thống, trong đó có ca khúc Sau bức màn nhung kết hợp rap và cải lương được nhiều khán giả khen.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét Yuno BigBoi có phong cách rap riêng biệt, luôn dồi dào năng lượng. Karik nói theo dõi hoạt động của Yuno BigBoi từ lâu và khâm phục sự nỗ lực, kiên trì của học trò. Khi xem Úm ba la, Karik cảm nhận được niềm đam mê luôn bùng cháy của Yono. Thái VG nói: "Chúng tôi từng làm việc cùng nhau trong Rap Việt, chia sẻ nhiều điều. Với tôi, Yuno BigBoi luôn là người truyền cảm hứng, biết tìm tòi, tạo nên dấu ấn riêng".

Rapper 9x nhìn nhận chặng đường hoạt động của bản thân còn ngắn, chưa bộc lộ hết bản thân. Anh mong muốn dùng rap để vinh những bộ môn nghệ thuật của dân tộc. Ngoài ánh đèn sân khấu, Yuno BigBoi là người đàn ông của gia đình, muốn cân bằng giữa đam mê và cuộc sống vì trân trọng phút bình yên bên vợ.

Yuno BigBoi với bản rap "Không dám đâu" Bản rap "Dám hay không dám" (dựa trên bài hát gốc "Hổng dám đâu" của Nguyễn Văn Hiên), Yuno BigBoi thể hiện tại Rap Việt mùa một, hiện có 13 triệu lượt xem trên YouTube. Video: Vie on

Hoàng Dung