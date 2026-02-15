YouTuber hứng chỉ trích vì không 'truy đến cùng' ông Obama về người ngoài hành tinh

YouTuber Brian Tyler Cohen bị chế giễu vì không hỏi thêm khi cựu tổng thống Mỹ Obama tuyên bố người ngoài hành tinh có thật.

Brian Tyler Cohen, một trong những YouTuber, nhà bình luận chính trị độc lập có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên không gian mạng tại Mỹ, hôm 14/2 đăng podcast phỏng vấn cựu tổng thống Barack Obama về nhiều chủ đề, trong đó có người ngoài hành tinh.

"Người ngoài hành tinh có thật không", Cohen đặt câu hỏi một cách thẳng thắn.

"Họ có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy họ", ông Obama trả lời với vẻ bình thản và chắc nịch. Cựu tổng thống Mỹ không giải thích thêm về câu trả lời của mình, không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố, nhưng khẳng định người ngoài hành tinh không bị giữ tại khu vực 51 như lời đồn đại lâu nay.

YouTuber hứng chỉ trích vì không 'truy đến cùng' ông Obama Ông Obama trả lời phỏng vấn về người ngoài hành tinh. Video: X/Brian Tyler Cohen

Người dùng mạng xã hội lập tức phản ứng sau khi video phỏng vấn được phát sóng. Brian Tyler Cohen, 37 tuổi, người có kênh YouTube với hơn 4 tỷ lượt xem, bị chỉ trích vì đã không "truy" ông Obama đến cùng.

"Cựu tổng thống Mỹ đã công khai tuyên bố với anh ta rằng người ngoài hành tinh là có thật, vậy mà anh ta không hỏi thêm bất kỳ câu nào. Đây là một trong những màn phỏng vấn ngô nghê nhất thời đại", người dùng mạng X có tên Jay Anderson nhận xét.

Gordon, một người dùng khác trên mạng X, chúc mừng Cohen vì cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Obama, nhưng đặt câu hỏi "tại sao anh không yêu cầu ông ấy giải thích rõ ràng hơn câu trả lời về người ngoài hành tinh? Nếu một cựu tổng thống nói rằng người ngoài hành tinh có thật, vậy chúng ta nên hỏi tiếp là tại sao ông lại tin vào điều này hay ông có bằng chứng gì không? Anh không hỏi tiếp do hồi hộp hay nghĩ là ông ấy đang đùa, hoặc có lý do khác?"

"Đây là một bài học kinh nghiệm tuyệt vời về lý do không phải ai cũng phù hợp để làm nhà báo. Chỉ có camera thôi thì chưa đủ. Khi một cựu tổng thống Mỹ công khai rằng có người ngoài hành tinh, bạn cần đặt những câu hỏi thích đáng và không nên tiếp tục nói theo kịch bản", Calvin Robinson, linh mục kiêm phát thanh viên, người dẫn chương trình phát thanh người Anh, bình luận.

Khu vực 51 là căn cứ tuyệt mật của không quân Mỹ tại bang Nevada. Cơ sở này từ lâu đã được những người theo thuyết âm mưu cho là nơi chính phủ đang che giấu thi thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Sự quan tâm về khả năng đã xảy ra tiếp xúc giữa người ngoài hành tinh và Trái Đất tăng vọt trong những năm gần đây, sau khi các tài liệu của chính phủ hé lộ rằng đã xảy ra một số trường hợp nhìn thấy vật thể bay bí ẩn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Obama bình luận về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. "Về người ngoài hành tinh, có một số thứ tôi không thể tiết lộ trên sóng truyền hình", cựu tổng thống Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2021.

Ông khi đó xác nhận rằng các vụ nhìn thấy Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP) là có thật, thêm rằng chính phủ Mỹ không thể giải thích được nguồn gốc hay quỹ đạo bay khác thường của những phi cơ đó.

"Nhưng đúng là có các video và ghi chép về vật thể trên bầu trời mà chúng tôi không biết chính xác chúng là gì. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy", cựu tổng thống Obama cho hay.

Hồng Hạnh (Theo New York Post)