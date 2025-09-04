YouTuber giàu nhất thế giới muốn ra mạng di động riêng

MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, được cho là đang lên kế hoạch mở rộng đế chế kinh doanh sang lĩnh vực viễn thông di động.

Jimmy Donaldson, người sở hữu kênh MrBeast. Ảnh: Steven Kahn

Theo Business Insider, MrBeast, 27 tuổi, dự định công bố mạng viễn thông di động vào năm 2026. Thông tin này xuất phát từ một tài liệu đầu tư bị rò rỉ, trong đó đề cập việc MrBeast và các giám đốc của Beast Industries chuẩn bị tiến vào mảng viễn thông di động, sau đó mở rộng sang công nghệ tài chính (fintech) và trò chơi di động.

Dự án của MrBeast là một nhà mạng ảo (MVNO). Có nghĩa, thay vì phải xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới riêng, công ty sẽ hợp tác với nhà mạng lớn như AT&T, T-Mobile hay Verizon để cung cấp dịch vụ viễn thông.

Mô hình MVNO không mới và nhiều người nổi tiếng đã áp dụng thành công. Ví dụ, nam diễn viên Ryan Reynolds, nổi tiếng với vai Deadpool, thành lập công ty Mint Mobile, sau đó được T-Mobile mua lại với giá 1,35 tỷ USD. Gia đình tổng thống Trump cũng triển khai mạng di động Trump Mobile, cung cấp gói cước "The 47 Plan" giá 47,45 USD/tháng.

Dự án mới là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm mở rộng thương hiệu của MrBeast, bao gồm công ty thực phẩm như Feastables và Lunchly, cùng một dòng đồ chơi riêng. Dù có 430 triệu người đăng ký trên YouTube, mảng kinh doanh truyền thông của Jimmy Donaldson lại đang bị lỗ.

Theo Bloomberg, công ty thực phẩm Feastables đạt doanh thu khoảng 250 triệu USD và lợi nhuận hơn 20 triệu USD vào năm ngoái. Trong khi đó, mảng truyền thông, gồm kênh YouTube và một chương trình truyền hình thực tế trên Prime Video của Amazon, lại lỗ gần 80 triệu USD. Do đó, việc mở rộng sang lĩnh vực mới như viễn thông được xem là một bước đi chiến lược.

Theo ước tính của Forbes, tính đến đầu 2024, Donaldson sở hữu khối tài sản hơn 500 triệu USD và là người sáng tạo nội dung trên YouTube giàu nhất. Anh cũng được gọi là "vua YouTube" khi vượt mốc 400 triệu người đăng ký, đồng thời xếp vị trí số một trong danh sách những nhà sáng tạo hàng đầu 2025 của Forbes.

Huy Đức (theo Business Insider, Tech Crunch)