Youtuber đánh người, đăng video lên mạng

An GiangCho rằng thanh niên đăng clip xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung, Phạm Đức Trung rủ 3 người tìm đánh anh này, quay video đăng lên Youtube.

Ngày 12/10, Công an huyện Châu Thành đề nghị Giám đốc Công an tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt Trung (44 tuổi) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ba người đi cùng Trung là Bùi Hữu Tài, Phan Quang Duy và Nguyễn Văn Hải (31-56 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành) bị công an xử phạt về hành vi Ra đường không thật sự cần thiết khi toàn tỉnh đang giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 theo chỉ thị 15.

Trung (áo trắng bên trái) và những người đi cùng tra hỏi nạn nhân. Ảnh: Cắt từ video

Theo xác minh của Công an huyện Châu Thành, ngày 7/10, nhóm Trung tìm đến phòng trọ của Nguyễn Duy Linh (34 tuổi), tra hỏi việc anh này đã đăng clip xúc phạm ca sĩ Phi Nhung (vừa mất) lên TikTok. Trung tát Linh 2 cái.

Sự việc kéo dài khoảng 10 phút, được Trung ghi hình, sau đó đăng lên kênh YouTube "ASIN - Kết nối yêu thương" của mình. Video này nhận được hơn 500 bình luận, trong đó rất nhiều ý kiến thể hiện sự phẫn nộ đối với hành vi của nhóm Trung. Họ cho rằng nhóm Youtuber ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực.

Phạm Đức Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Bị công an mời làm việc, Trung cùng 3 người liên quan thừa nhận hành vi, cho biết đã gỡ clip và đến xin lỗi anh Linh. Họ cũng đã lên Youtube xin lỗi người theo dõi về sự việc.

Anh Linh cho biết đã gỡ clip có nội dung liên quan đến cố ca sĩ.

Cửu Long