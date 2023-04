Youtuber Bích Thủy TV hầu tòa vì 'mạo danh phóng viên để lừa đảo'

TP HCMNguyễn Thị Bích Thủy, 42 tuổi, chủ Fanpage thường kêu gọi từ thiện, bị xét xử về cáo buộc nhận là phóng viên của đài truyền hình để lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Ngày 11/4, Thủy bị TAND huyện Bình Chánh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủy được biết đến là chủ Fanpage và kênh YouTube Bích Thủy TV, thường đăng nhiều vấn đề "nóng" trong xã hội, kêu gọi từ thiện.

Bị cáo Thủy tại tòa hôm nay. Ảnh: Đan Nguyên

Cáo trạng xác định, giữa năm 2017, Thủy giới thiệu với nhiều người là phóng viên của một đài truyền hình, quen với giám đốc Bệnh viện Gò Vấp nên biết đơn vị này đang có chủ trương cho đấu thầu bãi giữ xe với giá một tỷ đồng.

Qua giới thiệu, Thủy gặp ông Thu, Tiến và được hai người này nhờ giúp trúng thầu. Thủy nhận lời và nói muốn được việc phải "lo lót" 500 triệu đồng, đưa trước 300 triệu đồng, còn lại sau khi trúng thầu sẽ thanh toán đủ.

Tin tưởng, ông Thu và Tiến đồng ý hẹn Thủy đến một quán ăn tại huyện Bình Chánh, đưa 300 triệu đồng. Hai bên viết giấy biên nhận với nội dung "Thuỷ có trách nhiệm giúp trúng đấu thầu bãi xe Bệnh viện Gò Vấp trong vòng 15 ngày".

Đến giữa tháng 8/2017, họ liên lạc với Thủy hỏi về việc đấu thầu nhưng bị cáo trả lời "chưa được". Thuỷ nhiều lần hứa hẹn nhưng sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.

Ngày 8/9/2020, ông Tiến phát hiện Thủy cùng một nhóm người đang livestream tại Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nên đến trình báo.

Theo cơ quan điều tra, Bệnh viện Gò Vấp không có chủ trương cho đấu thầu bãi giữ xe. Quá trình điều tra Công an Bình Chánh cũng xác định, Thủy còn liên quan đến nhiều vụ việc có dấu hiệu phạm tội, đã chuyển tài liệu đến các cơ quan thẩm quyền xử lý.

Tại phiên toà hôm nay, bị báo không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng số tiền bị hại chuyển là để hỗ trợ cho nhóm bác sĩ của bệnh viện trong cuộc thi game show.

Đối chất tại tòa, ông Thu khẳng định không có chuyện tài trợ cho các bác sĩ như Thuỷ khai.

HĐXX cho hay căn cứ nội dung giấy nhận tiền, lời khai của người liên quan... đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội như cáo buộc; tuyên phạt 8 năm tù.

Bình Nguyên