YouTube nói việc hiển thị quảng cáo 90 giây 'là lỗi kỹ thuật'

Vài ngày qua, nhiều người dùng YouTube trên nền tảng TV thông minh phản ánh việc phải xem 90 giây quảng cáo mới có tùy chọn bỏ qua.

Động thái này gây tranh cãi trên mạng xã hội vì YouTube mới triển khai định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài 30 giây từ năm ngoái. Trong thông báo gửi tới tài khoản Dexerto trên mạng xã hội X và trang công nghệ 9to5Google, đội ngũ hỗ trợ của YouTube khẳng định nền tảng không áp dụng cũng như không có kế hoạch thử nghiệm định dạng quảng cáo dài 90 giây.

"Chúng tôi xác định đây là kết quả của một lỗi kỹ thuật, dẫn đến việc đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian dài hơn và không chính xác so với thời lượng thực tế của quảng cáo", đại diện YouTube cho hay, thêm rằng nền tảng đang tiến hành triển khai bản sửa lỗi để khắc phục tình trạng.

Thông báo có thể bỏ qua sau 90 giây trong quảng cáo của YouTube trên TV. Ảnh:/u/Ok_Neat1652

Trước khi có lời giải thích, cộng đồng người dùng đã bày tỏ sự bất bình, cảm thấy nền tảng "đang đi quá giới hạn chịu đựng". Một số nhận xét YouTube ngày càng giống truyền hình, khi người xem phải theo dõi hết quảng cáo này tới quảng cáo khác mà không có sự bỏ qua linh hoạt. Số khác nghi ngờ nền tảng làm vậy để "ép" đăng ký gói trả phí YouTube Premium.

Một số trang công nghệ cho rằng lời giải thích của YouTube chưa thực sự thỏa đáng, vì thực tế khó có thể xảy ra lỗi hiển thị trùng khớp trên diện rộng và kéo dài, nếu không có những thay đổi hoặc thử nghiệm ngầm về định dạng quảng cáo.

YouTube cho biết người dùng có thể chờ bản vá mới đang được tung ra để cập nhật, nếu vẫn tiếp tục gặp tình trạng đồng hồ đếm ngược quảng cáo dài bất thường trên TV.

Huy Đức (theo 9to5Google)