YouTube thử nghiệm tính năng tự động làm nét video trên Shorts, khiến một số nhà sáng tạo nội dung phản ứng.

Nhạc sĩ Rick Beato với kênh YouTube hơn 5 triệu người đăng ký phát hiện các video của mình trông khác thường và "càng nhìn kỹ càng thấy như đang trang điểm".

Rhett Shull, một YouTuber khác với 750.000 người đăng ký, phản ánh vấn đề tương tự: "Nếu muốn làm sắc nét đến mức kinh khủng như thế này thì tôi đã tự làm rồi. Video như do AI tạo, làm sai lệch nghiêm trọng bản thân tôi, những gì tôi làm và tiếng nói của tôi trên Internet". Anh lo ngại những thay đổi này có thể làm giảm lòng tin của người xem.

YouTube nhận phản ứng trái chiều vì âm thầm chỉnh sửa video Rhett Shull chỉ ra những khác biệt khi đăng video lên YouTube và Instagram. Video: Rhett Shull

Shull so sánh tệp gốc anh tải lên với bản phát lại qua xử lý của YouTube. Video đã xử lý có những hình ảnh trông giống tranh sơn dầu, da mịn, các cạnh sắc nét hơn và kết cấu trông không tự nhiên.

Theo Interesting Engineering, một số nhà sáng tạo khác cũng nhận thấy quần áo và chi tiết khuôn mặt của họ bị thay đổi.

Rene Ritchie, trưởng bộ phận biên tập và liên hệ với nhà sáng tạo của YouTube, xác nhận việc thử nghiệm trên X: "Chúng tôi đang chạy thử nghiệm trên một số video YouTube Shorts, sử dụng công nghệ học máy truyền thống để khử mờ, khử nhiễu và tăng độ nét của video trong quá trình xử lý (tương tự trên smartphone hiện đại khi người dùng quay video)".

Ritchie nhấn mạnh những cải tiến này không phải do AI tạo sinh thực hiện và chỉ giới hạn ở Shorts.

Logo YouTube tại một sự kiện ở TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

YouTube chưa tiết lộ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng và chưa phản hồi về việc có cho phép họ chủ động lựa chọn tham gia hoặc từ chối thử nghiệm hay không.

Trong khi đó, các nhà sáng tạo cho rằng vấn đề thực sự nằm ở tính minh bạch. Họ muốn mọi thay đổi với tác phẩm của mình, dù nhỏ đến đâu, cũng được giải thích rõ ràng. Một số lo ngại người xem sẽ cho rằng họ dùng bộ lọc nhân tạo và giảm lòng tin.

YouTube đang hạn chế việc kiếm tiền từ nội dung không xác thực, bao gồm các video sản xuất hàng loạt và lặp lại, vốn được tạo dễ dàng nhờ AI. Trong bản cập nhật trên trang hỗ trợ tháng trước, YouTube thông báo sửa đổi chính sách kiếm tiền của Chương trình Đối tác YouTube (YPP) từ ngày 15/7, hướng dẫn chi tiết về loại nội dung nào có thể giúp nhà sáng tạo kiếm tiền và loại nào không. Cụ thể, nền tảng video yêu cầu nhà sáng tạo tải lên nội dung "nguyên bản" và "xác thực", đồng thời có công cụ "nhận diện tốt hơn nội dung được sản xuất hàng loạt và lặp lại".

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, The Verge)