YouTube chi hơn 24 triệu USD dàn xếp vụ kiện với ông Trump

YouTube trả 24,5 triệu USD để giải quyết vụ Tổng thống Trump kiện nền tảng này vì khóa tài khoản của ông sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol năm 2021.

Trong thông báo gửi tòa án liên bang ở thành phố Oakland, bang California của Mỹ ngày 29/9, tập đoàn công nghệ Alphabet cho biết đã chấp thuận trả tổng cộng 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện do Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhằm vào nền tảng YouTube.

Alphabet là công ty mẹ của Google, trong khi Google là công ty mẹ của YouTube.

22 triệu USD sẽ chuyển cho Trust for the National Mall, tổ chức phi lợi nhuận chuyên trách bảo tồn Công viên National Mall, để hỗ trợ xây dựng Phòng Yến tiệc của Nhà Trắng. 2,5 triệu USD còn lại chi cho các nguyên đơn khác, như tác giả Naomi Wolf và Liên minh Bảo thủ Mỹ (ACU).

Tổng thống Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 26/9. Ảnh: AFP

Thông tin được công bố một tuần trước khi thẩm phán liên bang Mỹ Yvonne Gonzalez-Rogers tổ chức phiên điều trần liên quan vụ kiện. Theo hồ sơ tòa án, đạt được thỏa thuận dàn xếp không đồng nghĩa bên bị đơn thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

Ông Trump tháng 7/2021 đệ đơn kiện Facebook, Twitter và YouTube vì các nền tảng mạng xã hội này đã khóa tài khoản của ông sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Luật sư của ông Trump cho rằng quyết định khóa tài khoản được dựa trên "những tiêu chuẩn không rõ ràng, mơ hồ và liên tục thay đổi".

Các nền tảng này nêu lý do là lo ngại bài đăng của ông Trump có thể khiến bạo lực gia tăng.

Giới chuyên gia pháp lý từng dự đoán ông Trump ít cơ hội thắng kiện. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump lại Nhà Trắng, các doanh nghiệp công nghệ và truyền thông đã chọn phương án dàn xếp với ông, trong khi chờ đợi những quyết sách có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Vài ngày sau khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1, Meta, công ty mẹ của Facebook, thông báo trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện, trong đó 22 triệu USD để tài trợ dự án thư viện tổng thống mang tên ông Trump. Mạng xã hội X, trước đó mang tên Twitter, hồi tháng 2 cũng chi khoảng 10 triệu USD để giải quyết vấn đề.

