Yoro: 'Man Utd có thể sa sút, nhưng đẳng cấp không bao giờ mất'

AnhTheo trung vệ Leny Yoro, những thay đổi của HLV Ruben Amorim bắt đầu phát huy tác dụng, và trận đấu Tottenham tuần này sẽ là bài kiểm chứng cho khát vọng trở lại châu Âu của Man Utd.

Gần nửa năm trước, Yoro từng gục đầu trên mặt cỏ sân San Mames (Tây Ban Nha), nước mắt rưng rưng khi Man Utd thua Tottenham trong trận chung kết Europa League. Thất bại ấy không chỉ khép lại hy vọng dự Champions League, mà còn tô đậm một mùa giải u ám của Man Utd - cũng là mùa đầu tiên của Yoro ở nước Anh.

Thứ Bảy tuần này, Man Utd sẽ hành quân tới London để tái đấu Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, nhưng với một tinh thần hoàn toàn khác. Sau chuỗi bốn trận bất bại ở Ngoại hạng Anh, sự lạc quan đã dần trở lại Old Trafford. Ở tuổi 19, Yoro đang là một trong những điểm sáng hiếm hoi của hành trình tái thiết đó. Dấu ấn của HLV Amorim cũng dần hiện rõ, và một chiến thắng trước Tottenham sẽ là minh chứng cho sự tiến bộ ấy trong năm thứ hai của ông tại Man Utd.

Yoro đi qua chiếc Cup, sau trận Man Utd thua Tottenham ở chung kết Europa League mùa 2024-2025. Ảnh: Manchester Evening News

"Mùa trước thật sự quá cảm xúc, không chỉ với HLV Amorim mà với tất cả chúng tôi", Yoro nói tờ Guardian. "Đôi khi rất khó để ra sân hay tập luyện. Năm nay thì khác. Dù không có Champions League, chúng tôi lại có nhiều thời gian hơn để rèn luyện, đầu óc cũng thoải mái hơn. HLV không thay đổi, chỉ là kết quả đã khác. Và khi bạn thắng, mọi thứ trong tuần sau đó đều trở nên hoàn hảo".

Nhưng sự thoải mái ấy không thể che mờ khát vọng trở lại châu Âu. Man Utd đang xếp thứ 8 Ngoại hạng Anh, và Yoro hiểu rằng đội bóng phải tiến xa hơn. "Khi bạn chơi cho Man Utd, bạn phải hướng đến châu Âu", anh nhấn mạnh. "Mục tiêu phải là nằm trong nhóm dẫn đầu, là Champions League. Tất cả chúng tôi đều nghĩ về điều đó mỗi ngày".

Khi tiếp quản "ghế nóng" thay Erik ten Hag, Amorim biết ông cần thay đổi cả văn hóa phòng thay đồ. Giám đốc thể thao Jason Wilcox thẳng thắn nói rằng ông không muốn tuyển "các Harlem Globetrotters" - ám chỉ những ngôi sao chơi màu mè, mà là những cầu thủ kỷ luật, ham tiến bộ. Ở Carrington, nhiều người thậm chí đến sân tập sớm hơn một giờ chỉ để chuẩn bị.

Trong hè 2025, Man Utd đã mạnh tay "thay máu" đội hình. Họ chia tay Antony, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và chi hơn 250 triệu USD để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

"Nhân cách rất quan trọng, đặc biệt với bầu không khí của đội bóng", Yoro chia sẻ. "CLB đang làm rất tốt trong việc chỉ mang về những người có thể đóng góp tích cực. Cần tập trung cho tập thể, không gây rắc rối, nói chuyện cởi mở với mọi người. Chúng tôi không thể xây dựng điều gì với năng lượng xấu, bầu không khí tiêu cực hay những cá tính không phù hợp. Giờ, trong đội không có nhóm bạn riêng nào cả, chỉ có một tập thể. Và đó là điều tốt nhất".

Yoro theo kèm Erling Haaland trong trận Man Utd thua Man City 0-3 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AFP

Yoro sinh năm 2005, trưởng thành từ lò đào tạo Lille, mới đá chính từ mùa 2023-2024. Hè 2024, trung vệ người Pháp chuyển đến Man Utd với tổng phí 68 triệu USD, trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá thứ năm mọi thời, sau Kylian Mbappe (201 triệu USD), Joao Felix (141 triệu), De Ligt (95 triệu) và Romeo Lavia (69 triệu). Yoro được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh hàng thủ trong thập kỷ tới. Nhưng chấn thương khiến anh phải chờ tới tháng 12 cùng năm mới có trận ra mắt chính thức.

Cuộc sống tại Manchester trong năm đầu tiên vốn khắc nghiệt, nhưng Yoro may mắn có người bạn thân Kobbie Mainoo. Tiền vệ gốc Stockport thường đưa Yoro đến những quán ăn yêu thích, giới thiệu cho anh văn hóa địa phương. Mùa hè vừa qua, cả hai còn đi nghỉ cùng nhau ở Los Angeles. Cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng thường xuyên nhắn tin động viên, chia sẻ kinh nghiệm với hậu vệ trẻ này.

Leny Yoro (phải) cùng Kobbie Mainoo đến buổi tập của Man Utd. Ảnh: Man Utd

Yoro từng nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, nhưng quyết định chuyển đến sân Old Trafford. Khi anh chưa kịp ra sân trận nào, HLV Erik ten Hag đã bị sa thải và Amorim đến thay. Man Utd sau đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 - thành tích tệ nhất của CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

"Ngay cả trong mùa tệ nhất, tôi cũng chưa bao giờ hối tiếc", Yoro nhấn mạnh. "Tôi biết Man Utd là CLB lớn, đôi khi có mùa không tốt, nhưng đẳng cấp của CLB thì không thay đổi. Tôi hiểu rõ dự án này khi ký hợp đồng. Tất nhiên, tôi không mong mùa đầu tiên lại kết thúc ở vị trí 15, nhưng đó là thử thách mà ai cũng phải đối mặt".

Anh cười nhẹ và khép lại buổi phỏng vấn: "Ở đây, bạn có HLV, ban lãnh đạo, đồng đội - tất cả đều thúc đẩy bạn mỗi ngày. Bạn chỉ cần ngẩng cao đầu và làm việc hết sức. Tôi tin CLB này đang đi đúng hướng".

Hồng Duy (theo The Guardian)