YOO – thương hiệu bất động sản nổi tiếng thế giới

Thương hiệu được đặt nền móng từ 25 năm trước bởi nhà phát triển bất động sản John Hitchcox và nhà thiết kế huyền thoại Philippe Starck.

YOO là thương hiệu thiết kế khách sạn và nhà ở được đặt nền móng từ gần 25 năm trước với dấu mốc thành lập năm 1999 bởi nhà phát triển bất động sản John Hitchcox và nhà thiết kế huyền thoại Philippe Starck (Pháp). Hiện đơn vị đã có mặt tại hơn 85 dự án ở 36 quốc gia. Trong đó, YOO Inspired by Starck (thương hiệu con của YOO) do Philippe Starck chỉ đạo thiết kế, chiếm đến gần một nửa số dự án. Thương hiệu này đã mang đến những chuẩn sống mới khác biệt cho các dự án bất động sản hàng hiệu trải rộng trên nhiều châu lục.

Không gian tại dự án bất động sản Sapphire Residences, Sri Lanka do YOO Inspired by Starck thiết kế. Ảnh: YOO

Báo cáo nghiên cứu về bất động sản hàng hiệu năm 2021 của Savills cho thấy YOO là thương hiệu "non- hotelier" góp mặt trong top 10 nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất thế giới. YOO Inspired by Starck cũng nằm trong top ba các nhà phát triển bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu cá nhân. Một thương hiệu con khác là YOO Studio cũng xếp vị trí thứ 6 trong danh sách này của Savills.

YOO Inspired by Starck và YOO Studio lọt top 10 bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu cá nhân. Nguồn: Savills

So với các tên tuổi khách sạn lớn, lợi thế cạnh tranh của YOO nằm ở sự khác biệt trong thiết kế mỗi dự án. Hiện tại, ngoài Philippe Starck – người được ca tụng huyền thoại thiết kế thế giới, đơn vị này còn hợp tác trực tiếp với hàng loạt biểu tượng trong lĩnh vực thiết kế như Marcel Wanders, Jade Jagger, Steven Leung, Sussanne Khan, Kate Moss và Mark Davison. Đặc biệt, mỗi nhà thiết kế sẽ có một thương hiệu riêng gắn liền với YOO.

Là thương hiệu toàn cầu nhưng mỗi thiết kế của YOO đều mang đậm dấu ấn bản địa, kết hợp văn hóa và phong tục địa phương. Bên cạnh đó, thương hiệu này quan tâm nhiều đến việc tạo ra một phong cách sống thông qua các không gian tiện nghi và các khu vực chung, nơi mọi người có thể đến và làm quen với nhau.

Trong đó YOO Inspired by Starck đặc biệt được ưa chuộng bởi danh tiếng của nhà thiết kế đương đại nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới Philippe Starck. Tới đây, huyền thoại thiết kế này sẽ mang đến cho công chúng Việt Nam một bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật mang thương hiệu YOO Inspired by Starck trên dải đồi nối liền biển thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn (Bình Định). Dưới bàn tay thiết kế của Philippe Starck cùng đội ngũ YOO Inspired by Starck, phân khu mới nhất của MerryLand Quy Nhơn hứa hẹn mang đến một không gian tinh tế, nhiều trải nghiệm cùng phong cách sống đẳng cấp quốc tế.

"Đây là dự án đầu tiên của YOO Inspired by Starck tại Việt Nam, hợp tác cùng Tập đoàn Hưng Thịnh. Dự án này được kỳ vọng mở ra một bước phát triển mới của bất động sản hàng hiệu tại Quy Nhơn", đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết.

Diệp Anh