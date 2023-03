Yoo Ah In bị cảnh sát triệu tập

Ah In hoạt động ở làng giải trí 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.