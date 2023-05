Tài tử Hàn Yoo Ah In bị áp giải tới nơi giam giữ sau cáo buộc dùng chất cấm, có khả năng tiêu hủy chứng cứ.

Theo Starnews, ngày 24/5, diễn viên 37 tuổi có mặt tại tòa án ở Seoul để chịu thẩm vấn. Cảnh sát đề nghị bắt giữ Yoo Ah In và bạn của anh, họ Choi, vì tài tử có khả năng tiêu hủy chứng cứ, giúp Choi trốn ra nước ngoài.

Yoo Ah In bị áp giải tới trại giam ngày 24/5 Yoo Ah In bị áp giải. Video: O!Star

Sau khoảng hơn một tiếng thẩm vấn, Yoo Ah In bị còng tay, được đưa tới nơi tạm giam chờ kết luận của tòa án. Tòa sẽ công bố quyết định có bắt giữ Yoo Ah In và Choi hay không vào chiều nay hoặc ngày mai.

Trước đó, khi xuất hiện ở cổng tòa án, nhiều phóng viên hỏi Yoo Ah In có sử dụng chất cấm hay không, anh nói "tôi thừa nhận phần lớn cáo buộc". Khi được hỏi "Có giúp Choi bỏ trốn?", tài tử nói "Tôi chưa từng có ý giúp ai chạy trốn". Diễn viên xin lỗi người hâm mộ, cho biết hối hận vì sử dụng ma túy.

Yoo Ah In vướng bê bối từ đầu tháng 2, bị cấm xuất cảnh. Cơ quan chức năng xác định anh dương tính với bốn loại, gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Cảnh sát đang làm rõ động cơ Yoo Ah In sử dụng chất cấm và nguồn gốc của chúng.

Yoo Ah In khi tới tòa án chịu thẩm vấn, sáng 24/5. Ảnh: Yonhap News

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nghi ngờ Choi liên quan vụ án, từng triệu tập người này làm việc. Choi bị cáo buộc từng tìm cách bỏ trốn. Người quản lý Yoo Ah In và một số nhân viên y tế cũng bị mời làm việc.

Ah In hoạt động ở làng giải trí 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.

Như Anh (theo Starnews)