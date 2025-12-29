Yola nhận giải 'Trung tâm đào tạo IELTS hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương'

Yola nhận ba giải thưởng từ Viện nghiên cứu Kinh tế châu Á, nổi bật là giải thưởng về đào tạo IELTS tại Việt Nam.

Giải thưởng được trao ngày 27/12 tại TP HCM, trong khuôn khổ Lễ công bố Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương lần thứ XI do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á tổ chức.

Đại diện Yola nhận giải thưởng tại Lễ công bố. Ảnh: Yola

Trong đó, Yola là hệ thống đào tạo tiếng Anh học thuật, được vinh danh ở nhiều hạng mục. Nổi bật nhất là giải thưởng về "Trung tâm đào tạo IELTS hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương", tiếp đó, thương hiệu được vinh danh ở hạng mục "Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương" và "Top 10 Hệ thống Trung tâm Anh ngữ xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương".

Theo ban tổ chức, các giải thưởng được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí như uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ, năng lực đổi mới, kết quả đào tạo và đóng góp xã hội. Việc được vinh danh đồng thời ở ba hạng mục được xem là ghi nhận cho quá trình đầu tư hệ thống đào tạo và chuẩn hóa chất lượng của đơn vị.

Hệ thống trung tâm tiếng Anh Yola thành lập cách đây 16 năm, ứng dụng triết lý giáo dục khai phóng, lấy học viên làm trung tâm. Chương trình học được thiết kế cho nhiều độ tuổi, từ mầm non, thiếu nhi, thiếu niên đến luyện thi IELTS và SAT. Đến nay, Yola đã đào tạo hơn 60.000 học viên, trong đó hơn 10.000 học viên đã du học với tổng giá trị học bổng hơn một tỷ USD. Trong lĩnh vực IELTS, Yola ghi nhận hơn 15.600 học viên đạt điểm từ 6.5 và gần 6.000 học viên đạt điểm từ 7.0.

Lớp học IELTS tại Yola. Ảnh: Yola

Về đội ngũ, Yola có các giáo viên đến từ những trường đại học uy tín tại Anh, Mỹ, Australia hoặc Việt Nam, đạt chuẩn giảng dạy quốc tế với IELTS từ 8.0 trở lên, như quản lý Nguyễn Thảo Anh là thạc sĩ Đại học Birmingham, Anh, đạt IELTS 8.5; Nguyễn Thanh Ly là thạc sĩ Đại học Minnesota, Mỹ, điểm SAT 1540; và Nguyễn Thanh Trúc là thạc sĩ Đại học Curtin, Australia, điểm IELTS 8.0. Họ trực tiếp xây dựng chương trình đào tạo cốt lõi. Bên cạnh đó, Trần Hà Mai Uyên (IELTS 8.0, Thạc sĩ Portsmouth) cùng các giáo viên trưởng khác đảm trách đào tạo, giám sát giảng dạy và duy trì chuẩn mực học thuật toàn hệ thống.

Văn Hà