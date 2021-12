'Yokohama cùng bạn an toàn về nhà' - chương trình ý nghĩa mùa dịch

Yokohama Tyre Việt Nam đã thực hiện chương trình "Yokohama cùng bạn an toàn về nhà", đồng hành cùng người dân trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Đây là chương trình nằm trong trong chuỗi chiến dịch #YokohamaCaresForYou của thương hiệu lốp xe đến từ Nhật Bản - Yokohama Tyre Việt Nam. Với chương trình lần này, Yokohama mong muốn góp một phần sức lực, để mỗi chuyến xe chở bệnh nhân có thể cứu được những mạng người quý giá, đưa họ về với gia đình một cách an toàn.

Đại diện Yokohama Tyre Việt Nam đến trao tặng quà trực tiếp tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp trong ngày 17/12.

Ngày 17/12 vừa qua, đại diện Yokohama Tyre Việt Nam đã có buổi trao tặng lốp xe cho xe cứu thương tại hai bệnh viện ở TP HCM, bao gồm: 3 xe của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (64 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức) và 2 xe của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8). Mỗi chiếc xe cứu thương được trao tặng 5 lốp xe thuộc dòng RY55 - một trong những dòng lốp cứng cáp, bền bỉ và thân thiện với môi trường từ hãng.

Trước đây, hãng đã gửi đi thông điệp "Đi an toàn, về hạnh phúc" đến cộng đồng, Yokohama tiếp tục đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu đến chương trình này. Đây là lý do hãng đã quyết định lựa chọn dòng lốp RY55 để trang bị cho các chuyến xe cứu thương, những chuyến xe mang trên mình trọng trách chuyên chở bệnh nhân đi cấp cứu, chữa trị và trở về nhà.

Đúng với tiêu chí "cùng bạn an toàn về nhà", dòng lốp RY55 có độ bền cao, độ bám đường tốt và khả năng chống mòn không đều vượt trội, để những chiếc xe có thể thực hiện nghĩa vụ của mình một cách an toàn và vận hành liên tục. "Yokohama mong rằng sự bền bỉ, mạnh mẽ của những chiếc lốp này sẽ có thể đóng góp một phần trong việc giúp các chuyến xe luôn bình an đưa mọi người đi và trở về nhà đoàn với gia đình một cách an toàn", đại diện hãng nói.

Nhân viên Yokohama cùng Nhà Phân Phối trao nhu yếu phẩm cho người dân tỉnh Tây Ninh trong chương trình "Yokohama cùng người dân giảm bớt nỗi lo mùa dịch" thuộc chiến dịch #YokohamaCaresForYou.

Trước đây, Yokohama Tyre Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình cho cộng đồng thuộc chiến dịch #YokohamaCaresForYou. Trong chương trình "Chúng tôi cần bạn" vào năm ngoái, hãng đã trích một phần lợi nhuận để phát nhu yếu phẩm cũng như trao hàng ngàn lời chúc, động viên những đồng bào chịu cảnh lũ lụt tại miền Trung.

Niềm vui, sự hân hoan của người dân khi nhận quà là nguồn động lực rất lớn để Yokohama tiếp tục thực hiện những hoạt động xã hội ý nghĩa trong thời gian tới.

Trước đó, hành trình "Yokohama cùng người dân giảm bớt nỗi lo mùa dịch" kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2020, Yokohama cũng đã phát hơn 1.200 phần quà cho những người gặp khó khăn do đại dịch gây ra,tại khu vực các cửa hàng YCN-YIS của Yokohama. Toàn bộ các phần quà lẫn đóng góp từ nhà tài trợ đều được Yokohama đem đến tận nơi, trao tận tay cho dân địa phương.

"Chương trình "Yokohama cùng bạn an toàn về nhà" lần này tiếp nối trong hành trình và định hướng của doanh nghiệp, luôn quan tâm và đồng hành cùng người dân Việt Nam vượt qua mọi thử thách", đại diện hãng cho biết. "Trong tương lai, Yokohama Tyre Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện trách nhiệm cộng đồng của mình và cùng người dân Việt vượt qua thời kỳ đầy thử thách này".

(Nguồn: Yokohama)