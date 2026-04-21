Yody ra mắt bộ sưu tập ứng dụng công nghệ 'chạm mát'

Yody giới thiệu bộ sưu tập "Cooler & Closer" ứng dụng công nghệ chạm mát, hướng đến trải nghiệm mặc thoải mái và đối phó nắng nóng kéo dài.

Để đối phó nắng nóng kéo dài, người tiêu dùng, nhất là nhóm Gen Z, thường ưu tiên trang phục có khả năng làm mát, thoáng khí. Thực tế trên thị trường hiện nay, các dòng đề cao tiêu chí nhẹ, thoáng, thấm hút tốt và hỗ trợ giảm cảm giác nóng bức trong điều kiện nhiệt độ cao luôn thuộc top bán chạy.

Giữa bối cảnh đó, Yody tổ chức sự kiện chủ đề Cooler & Closer (Mát hơn - gần hơn), giới thiệu bộ sưu tập cùng tên vào ngày 19/4, tại khách sạn Grand Plaza (Yên Hòa, Hà Nội). Thông tin từ nhà sản xuất nêu rõ công nghệ "chạm mát" là nét đặc trưng sản phẩm, giúp bề mặt vải tạo cảm giác mát khi tiếp xúc với da, hỗ trợ thoát nhiệt suốt thời gian mặc.

Diễn viên Bình An và vợ - Á hậu Phương Nga - nhận xét không gian sự kiện tạo cảm giác mát lạnh, yếu tố rất mới trong thời trang. Ảnh: Yody

Nói về định hướng phát triển sản phẩm, ông Nguyễn Việt Hòa, đại diện Yody, cho biết thương hiệu tập trung vào khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết. Ông lý giải thời trang không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà cần hỗ trợ người mặc trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Bộ sưu tập Cooler & Closer được phát triển theo hướng "thời trang ứng dụng", trong đó yếu tố công năng được đặt song song thiết kế. Loạt sản phẩm phù hợp nhiều hoàn cảnh, từ môi trường công sở đến chuỗi hoạt động ngoài trời.

Nhà sản xuất phân tích công nghệ "chạm mát" được đo lường qua chỉ số Q.max - thể hiện khả năng truyền nhiệt của vải khi tiếp xúc với da. Các chất liệu có chỉ số Q.max từ 0,13 trở lên có thể tạo cảm giác mát khi chạm. Trong khi đó, dòng là Waffle, Cafe.da đạt Q.max 0,18, còn Ponte Roma Cool có ở mức 0,2.

Qua các thông số kỹ thuật trên, người tiêu dùng có thêm cơ sở đánh giá, so sánh, tham khảo khi quyết định mua sắm, thay vì chỉ dựa trên cảm nhận có phần cảm tính. Theo số liệu từ doanh nghiệp, trong năm 2025, hơn hai triệu sản phẩm ứng dụng công nghệ "chạm mát" ra mắt - thuộc nhóm có mức tiêu thụ cao trong danh mục.

Song song phát triển sản phẩm, đơn vị mở rộng hệ thống bán lẻ. Tính đến tháng 4, Yody có 275 cửa hàng trên toàn quốc. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập Yody là "Thương hiệu thời trang Việt Nam đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố trong cả nước" (271 cửa hàng tại thời điểm ghi nhận - ngày 22/1).

Đại diện đơn vị lý giải việc mở rộng hệ thống có thể tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng. Khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt, các doanh nghiệp thời trang có xu hướng kết hợp thiết kế với công năng, đáp ứng nhu cầu mặc thoải mái giữa nắng nóng.

"Phát triển các dòng ứng dụng công nghệ 'chạm mát' là cách chúng tôi bắt kịp hướng đi mới của ngành thời trang - khi trải nghiệm người dùng trở thành một trong những yếu tố được chú trọng, bên cạnh tính thẩm mỹ", người đại diện nói thêm.

Thành lập năm 2014 (tiền thân Hi5 từ 2009), Yody phát triển theo mô hình bán lẻ đa kênh, tập trung sản phẩm ứng dụng cho nhu cầu mặc hàng ngày. Doanh nghiệp mở rộng hệ thống hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc, tuyển chọn kỹ chất liệu và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người mặc.

Đông Vệ