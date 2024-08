Yody nhận hai giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024'

TP HCMCông ty cổ phần thời trang Yody được Tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024", ngày 8/8.

Công ty cổ phần thời trang Yody chiến thắng tại hạng mục "Best companies to work for in Asia" do tạp chí HR Asia trao tặng. Đơn vị đồng thời được xướng tên tại hạng mục "HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Award" (Giải thưởng nghiệp nổi bật trong xây dựng và thúc đẩy sự đa dạng hóa và hòa nhập tại môi trường làm việc).

Đại diện Yody nhận giải thưởng. Ảnh: Yody

Giải thưởng đánh giá dựa trên các tiêu chí như mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc, các chính sách tuyển dụng, đào tạo phát triển và giữ chân nhân tài, sáng kiến nhằm nâng cao phúc lợi cho nhân viên...

Yody vượt qua vòng đánh giá dựa trên kết quả phỏng vấn với lãnh đạo doanh nghiệp; Khảo sát nhân viên trực tuyến thông qua mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể. Ngoài ra, tạp chí HR Asia tiến hành nhiều nghiên cứu độc lập (External Research) từ các dữ liệu bên ngoài. Kết quả khảo sát cho thấy Yody vượt qua ba tiêu chí trên với số điểm cao hơn 15% so với thị trường.

Ông Đinh Trung Sơn, Giám đốc nhân sự Yody cho biết, giải thưởng là thành quả dành cho hơn 3.500 nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp. Một trong những ưu tiên của Yody là xây dựng và phát triển nhân viên, từ đó lan tỏa tinh thần phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Giải thưởng tạo động lực để đơn vị nỗ lực tạo điều kiện phát triển hơn cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Ông Đinh Trung Sơn, Giám đốc nhân sự Yody phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Yody

Thành lập từ 2014, Yody hiện có 274 cửa hàng trên 55 tỉnh thành với hơn 3.500 nhân sự. Đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, công bằng, đa dạng về độ tuổi và không phân biệt giới tính. Trong đó, thế hệ GenZ chiếm 57,8%; lãnh đạo nữ chiếm 60%.

Ban lãnh đạo Yody đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên 4 yếu tố trọng điểm. Đầu tiên, đơn vị đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tập thể và đề cao tinh thần gắn kết, hướng đến môi trường làm việc cởi mở, tiên tiến. Bên cạnh đó, công ty ưu tiên xây dựng chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cốt lõi.

Ngoài ra, công ty đẩy mạnh kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Cuối cùng, Yody tăng cường các hoạt động gắn kết nhân viên, đề cao sự tương tác và trải nghiệm thông qua số hóa và quy trình liền mạch.

Theo ông Đinh Trung Sơn, việc xây dựng môi trường làm việc giúp nhân viên có thể phát triển, hòa hợp, bình đẳng. Đây cũng là tiền đề để Yody nỗ lực từng bước trở thành thương hiệu thời trang dẫn đầu trong việc phát triển văn hóa tổ chức trong tương lai.

(Nguồn: Yody)