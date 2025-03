Yiruma: 'Âm nhạc của tôi mang tính chữa lành'

Nghệ sĩ dương cầm Yiruma - người soạn nhạc phim "Bản tình ca mùa đông" - nói tác phẩm của ông thường nhẹ nhàng, hướng tới xoa dịu người nghe.

Yiruma đến Việt Nam tham gia live concert Sketch a Rose (Phác họa một bông hồng) của Hà Anh Tuấn tại TP HCM vào ngày 8-9/3. Dịp này, nghệ sĩ nói về việc kết hợp với ca sĩ cũng như sự nghiệp sáng tác của ông. Âm nhạc của Yiruma không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Kiss the Rain, River Flows in You, Love Me là những bản nhạc được yêu thích nhất của nhạc sĩ.

Yiruma đàn "River Flows in You" Yiruma biểu diễn nhạc phẩm "River Flows In You". Video: YouTube Yiruma

- Nhận lời biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn, ông còn sáng tác riêng ca khúc "Dear, Memory" dành cho ca sĩ. Sự ưu ái này xuất phát từ đâu?

- Tôi và Hà Anh Tuấn lớn lên, trưởng thành từ nền văn hóa khác biệt nhưng khi gặp nhau, chúng tôi gắn kết bằng âm nhạc. Ngay cả khi không biết ngôn ngữ của người kia, chúng tôi vẫn có thể hiểu bài hát thông qua giai điệu.

Ca sĩ hỏi tôi liệu có thể viết nhạc cho cậu ấy không. Tôi trả lời rất vui vì bản thân luôn thích trải nghiệm mới. Tôi sáng tác giai điệu trên piano hoặc nhạc cụ khác, việc viết ca khúc cho một ca sĩ là điều tôi luôn muốn làm. Với Hà Anh Tuấn, tôi phải nghiên cứu kỹ vì không biết gì về sự nghiệp của anh trước đó. Tôi tìm thấy nhiều dữ liệu khi ca sĩ mới ra mắt, xuất hiện trên tivi, ở các chương trình thử giọng. Tôi bị thu hút bởi giọng hát nhiều màu sắc.

Nghệ sĩ Yiruma (trái) và Hà Anh Tuấn trong buổi làm việc tại phòng thu ở Hàn Quốc năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Quá trình viết ca khúc diễn ra như thế nào?

- Tôi thực hiện một bản demo (bản nháp) cho ca sĩ nghe. Lúc đầu, tôi không biết ngữ điệu và cách phát âm tiếng Việt sẽ kết hợp phần nhạc tôi viết như thế nào. Hà Anh Tuấn cho tôi một vài ý tưởng và nói muốn được hát với khán giả, đó là cách giai điệu hình thành. Có hai nhà sản xuất khác làm việc với tôi và họ làm ra một nhạc phẩm tuyệt vời. Lời bài hát là phần quan trọng nhất. Tôi yêu cầu Hà Anh Tuấn viết lời bằng tiếng Việt. Các câu từ thật đẹp với nội dung xoay quanh hồi ức về tình yêu của anh ấy, thứ cảm xúc anh từng lãng quên rất lâu và giờ muốn tìm lại.

*Audio: Hà Anh Tuấn hát "Dear, Memory"

- Ông đồng điệu với Hà Anh Tuấn ở điểm gì?



- Chúng tôi từng cùng thảo luận về phong cách nhạc. Hà Anh Tuấn nói không thực sự thích Kpop nhưng hứng thú với sáng tác của nghệ sĩ Hàn Quốc, tôi đồng tình với điều đó. Có nhiều thần tượng Kpop nhưng chỉ một vài người trong số họ giỏi. Dù sao tôi cũng nói với anh ấy thật tuyệt khi được sáng tác theo phong cách này.

Tôi nghĩ Hà Anh Tuấn là người thú vị khiến âm nhạc của anh được người nghe yêu thích. Tôi gặp ca sĩ lần đầu khi anh đang tập luyện, làm ấm giọng. Tôi biết anh ấy sẽ tiến bộ, phát triển hơn. Tôi bất ngờ khi thấy anh biểu diễn ở concert có quy mô lớn hàng chục nghìn khán giả và rất trông đợi vào điều này.

- Một trong những bản nhạc nổi tiếng của ông là "River Flows in You". Ông nói gì về sức ảnh hưởng của tác phẩm đến sự nghiệp của mình?

- Tôi sáng tác nhạc phẩm này năm 2001, chỉ trong vài phút. Giai điệu cứ xuất hiện trong đầu và tôi viết lại, là một phần của album, ban đầu chưa có tên bài. Tôi từng nghĩ ca khúc không đủ hay nhưng bằng cách nào đó lại nổi tiếng khắp thế giới, trên mạng. Ai cũng nghe giai điệu dù họ chẳng biết tên bài hay tác giả. Mọi người bắt đầu chơi bản nhạc, làm video biểu diễn trực tiếp trên YouTube, TikTok và nó càng lúc càng phổ biến hơn. Sáng tác đó giúp tôi ngồi ở đây tại Việt Nam cũng như những quốc gia khác.

Tôi luôn nghĩ khi mình chơi đàn, bản nhạc là món quà của thần linh. River Flows In You là món quà từ nơi nào đó gửi đến. Nếu không có âm nhạc sẽ khó có một Yiruma như bây giờ. Mọi thứ có lẽ rất khác.

- Ông nghĩ gì về sức mạnh của âm nhạc trong việc cải thiện tâm trạng và cuộc sống của mọi người?

- Đôi khi mọi người nghe nhạc của tôi vì họ mất ngủ. Tôi biết các bản piano tôi sáng tác giúp họ thấy yên bình, nhẹ nhàng đầu óc. Khi bắt đầu sáng tác, tôi không đặt ra như vậy, nhưng bằng cách nào đó nó dần trở thành mục đích.

"Chữa lành" là từ ngữ làm âm nhạc của tôi đặc biệt. Tôi không phải người điềm tĩnh. Bạn có thể thấy tôi thích trò chuyện với nhiều người, bông đùa hay nói mấy điều ngốc nghếch nhưng âm nhạc của tôi lại nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Có thể đó là một khía cạnh khác trong tôi. Tôi có rất nhiều kiểu tính cách để thể hiện qua tiếng đàn. Tôi ví âm nhạc của mình như một viên thuốc ngủ, xoa dịu người nghe.

Nghệ sĩ Yiruma trong buổi phỏng vấn tại TP HCM, chiều 6/3. Ảnh: Đại Ngô

- Ngoài việc tham gia biểu diễn tại Việt Nam, sắp tới ông có kế hoạch nào khác?

- Tôi đang ấp ủ dự án với một nhà sản xuất nhạc hip hop ở Hàn Quốc. Tôi từng viết nhạc cho nhiều ca sĩ Kpop, vài bản trong số đó là ballad. Tôi không quan tâm sẽ viết thể loại nào mà quan trọng làm sao kết nối và dung hòa được cảm xúc của bản thân với giai điệu.

Yiruma nói về cảm xúc khi đến Việt Nam biểu diễn. Nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc nói về cảm xúc khi đến Việt Nam biểu diễn. Video: Hoàng Dung

Yiruma, 47 tuổi, sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Ông bắt đầu sự nghiệp khi mới năm tuổi. Tháng 1/2002, Yiruma trở thành nghệ sĩ dương cầm đầu tiên của Hàn Quốc biểu diễn trong lễ hội âm nhạc MIDEM tại Cannes (Pháp). Ông được hâm mộ trên toàn châu Á sau khi soạn nhạc cho phim Bản tình ca mùa đông. Sau này, ông thêm vào những tác phẩm nhiều nhạc cụ khác như sáo, harmonica, guitar. Hà Anh Tuấn, 40 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share 9 gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021, 2023 như: Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ.

Hoàng Dung