23 năm tôi hạnh phúc vì được vợ cho làm hết việc nhà

Điều tôi sợ nhất là vợ không còn cho tôi chăm, không cần tôi nữa, chứ không phải đổ rác hay làm việc nhà suốt đời.

23 năm chồng chưa từng để tôi dọn nhà hay đổ rác

Tôi là anh chồng trong bài viết: "23 năm chồng chưa từng để tôi dọn nhà hay đổ rác". Hôm qua sinh nhật tôi, vợ viết bài này tạo bất ngờ cho tôi, không ngờ lại được các bạn quan tâm. Vì bài viết về mình nên tôi đọc hết bình luận, có nhiều bạn chúc phúc, tôi trân trọng cảm ơn. Cũng có nhiều bạn thắc mắc, tôi làm nghề gì sao lại rảnh vậy, vợ tôi không làm gì chỉ sống dựa vào tôi sao. Tôi làm từ xa (remote) hai công ty và có đầu tư thêm bên ngoài, công việc không đến nỗi bận rộn nên có thể làm mọi việc. Ngoài ra, hai vợ chồng ăn uống sinh hoạt rất đơn giản, chủ yếu ăn thực vật mà đa phần là đồ hấp luộc, không tốn nhiều thời gian cho nấu ăn. Lau dọn nhà cửa, giặt giũ đã có máy móc, nếu chịu xài máy thì không cần nhiều thời gian đâu.

Hơn 15 năm trước vợ tôi đã có bằng lái xe ôtô ở Việt Nam, qua nước ngoài vợ cũng chủ động thi bằng lái để tiện đi lại vì sợ tôi bận. Có điều vợ tôi phản xạ chậm, lại mù đường hay quẹo lộn trái phải. Lái xe ở Việt Nam đường rất đông, sơ sẩy là tai nạn, còn ở nước ngoài thì họ lái rất nhanh nên tôi không an tâm để vợ đi một mình, luôn thu xếp để vợ chồng cùng đi một giờ nếu có việc, không thì tôi chở vợ đi cho đỡ lo.

Con thì tôi lo ăn uống, đưa đi đón về, vợ mới là bạn thân nhất của con. Vợ có thể dành hàng tiếng đồng hồ nghe con dạy về game mới mà con đang chơi, dù vợ rất oải môn này. Lúc nào vợ cũng nhẹ nhàng, con có đang quạu vợ vẫn điềm tĩnh, không nổi nóng lại. Nói vợ tôi không làm gì cũng không phải. Dù có ba mẹ nhưng vợ gần như tự lập từ lúc vừa tiểu học. Từ thời sinh viên vợ đã xin được thực tập tại tập đoàn tiêu dùng lớn, ra trường được nhận vào làm luôn. Sau đó vợ lại nhảy việc, làm quản lý cho công ty khác lúc mới 23 tuổi. Đến 25 tuổi vợ tôi bắt đầu kinh doanh. Thấy vợ cực quá, tôi vừa đi làm vừa phụ, công ty ngày một lớn hơn, công việc riêng của tôi cũng tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn nhiều, cũng là lúc vợ muốn đi nước ngoài sống để thấy thế giới rộng lớn. Tiếng Anh tôi tốt hơn vợ nên tôi chủ động học để dẫn vợ đi.

Vừa qua tháng đầu vợ đã xin đi làm ở tiệm hoa, được một năm sau vợ mở tiệm riêng, rồi lại thêm cái nữa, cuối cùng là ba cửa hàng. Vợ có năng khiếu kinh doanh nên làm gì cũng được, nhưng lại không tìm thấy niềm vui trong việc kinh doanh. Sau khi tôi ổn định hết công việc và việc đầu tư, vợ đã quyết định sang hết tiệm, đi học lại, giờ vợ gần hoàn thành xong bằng tiến sĩ ngành yêu thích.

Dù sắc bén và quyết liệt trong công việc nhưng ở nhà vợ lại như em bé, hay ôm và dựa vào chồng. Nấu cho vợ ăn rất vui vì vợ luôn khen, bữa nào tôi nấu dở quá vợ cũng tìm cái gì đó để khen tôi, vợ luôn nhìn thấy những điều tốt ở tôi. Con giận ba vì đủ thứ chuyện lúc tuổi ẩm ương, vợ luôn kể tốt về ba với con. Con hết giận chuyển sang yêu ba, khen ba là số một, làm tôi sướng rơn. Với bạn hay nhà vợ, vợ cũng vậy, chỉ nói những gì tốt về chồng, gia đình và bạn vợ ai cũng quý tôi.

Vợ rất thích chơi, có thể chơi từ sáng tới tối, ở cạnh vợ tôi thấy lúc nào cũng như được về tuổi thơ. Vợ chơi từ tennis tới banh bàn qua cầu lông. Sáng tôi với vợ chơi cờ, hết cờ vua tới cờ tướng, chiều chiều là một trận thể thao. Cuối tuần vợ thích đi bụi, phượt từ nơi này qua nơi kia không mệt mỏi. Giờ vợ lại còn thích đi câu cá, tôi vừa mua cái thuyền nhỏ để cuối tuần hai vợ chồng có thể đi câu. Đó là chơi với tôi, còn khi một mình vợ tôi lại có món khác; vợ thích vẽ, đàn, đọc sách, cày phim... Ở bên vợ, tôi có thể nói chuyện, chém gió Đông Tây Nam Bắc từ kinh tế, chính trị tới truyện kiếm hiệp.

Vợ đồng hành cùng tôi qua nhiều giai đoạn khó khăn trong đời, vợ chọn tôi làm bạn đời khi tôi chỉ có cái xe máy cà tàng, còn mấy anh chàng khác đòi cưới vợ thì đã có xe hơi. Đã 23 năm vợ vẫn cho tôi chăm sóc, đưa đón, cho tôi được làm chồng, làm cha, được thành phiên bản tốt nhất mà tôi có thể. Vợ cho tôi thấy thế giới bao la với bao thứ để trải nghiệm. Tôi hạnh phúc khi thấy vợ cười, muốn chăm lo cho vợ mọi thứ, muốn thành anh hùng trong mắt vợ. Điều tôi sợ nhất là vợ không còn cho tôi chăm, không cần tôi nữa, chứ không phải đổ rác hay làm việc nhà suốt đời. Tôi yêu vợ, vợ vui là tôi vui.

Quân Hoàng