Yếu tố xanh và công nghệ tại dự án The Matrix One

The Matrix One là một trong những dự án nổi bật do MIKGroup phát triển. Theo doanh nghiệp này, sự đầu tư tỉ mỉ không gian xanh và công nghệ 4.0 giúp dự án thu hút nhà đầu tư dù thị trường bất động sản đang chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19.

Không gian sống xanh

Đơn vị phát triển dự án - MIKGroup cho biết ngay từ đầu đã xác định xây dựng một dự án căn hộ hạng sang, tối ưu về thiết kế với kỳ vọng mang đến một môi trường sống trong lành, giúp bảo vệ sức khỏe cư dân trước tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và dịch bệnh.

Khu công viên và hồ điều hòa 14ha ngay cạnh dự án The Matrix One.

The Matrix One có mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng (NFA/CFA) là 54%. Chủ đầu tư cũng lắp đặt tới 7 thang máy mỗi tòa với tốc độ cao 3,5m/s.

Nằm ở khu Mễ Trì, Hà Nội dự án sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên hồ điều hòa rộng 14ha nằm ngay đối diện. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng một đường hầm riêng nối từ dự án sang công viên. Nhờ đó, cư dân dễ dàng trải nghiệm các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, đường chạy bộ, nhà văn hóa - thể thao đa năng, tầng hầm trung tâm thương mại hay bãi đỗ xe rộng lớn.

Trong nội khu, chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển mảng xanh với nhiều lớp cây xanh lọc sạch không khí, tốt cho sức khỏe như cọ Mỹ, chà là, cây sang, lộc vừng, cây đại, cây sao đen, cau bụi vàng, chà là bụi, dứa gộc, hồng mai, ngũ da bì, phúc lộc thọ, mẫu đơn, trầu bà, cỏ nhung, dương xỉ...

"Với sự tham gia của EDEN Landscape - một trong những đơn vị hàng đầu về thiết kế cảnh quan, yếu tố cây xanh, đá, nước, ánh sáng được sắp xếp tinh tế, giúp cư dân cảm thấy thoải mái giữa những vườn Nhật tại tầng 43 và 44 của dự án", đại diện MIKGroup nhấn mạnh.

Căn hộ thông minh

MIKGroup cho biết, mỗi căn hộ tại The Matrix One đều có thiết bị lọc không khí cục bộ cho phòng khách, thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp. Công nghệ smarthome được kết nối vào mỗi căn hộ, giúp điều khiển ánh sáng.

Phối cảnh một căn hộ tại The Matrix One.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng trang bị nhiều công nghệ hiện đại như kiểm soát ra vào căn hộ có kết nối với video phone dưới sảnh; hệ thống kiểm soát xe tầng hầm; báo cháy tự động tới từ phòng ngủ và chuyển tín hiệu về hệ thống trung tâm điều khiển, đảm bảo an toàn cho cư dân. Tất cả căn hộ đều có cửa sổ ở mỗi phòng, ban công có diện tích lớn giúp đón nắng, gió tự nhiên.

Kính sử dụng trong các căn hộ đều là kính giảm hấp thụ nhiệt và tiếng ồn, góp phần tiết kiệm điện năng, giảm ô nhiễm tiếng ồn, đem lại không gian trong lành. Từ căn hộ, cư dân có thể phóng tầm mắt ngắm trọn khu công viên cũng như đường đua F1 gần đó.

"The Matrix One là một trong số ít dự án đảm bảo tiêu chí sống xanh, tích hợp những công nghệ hiện đại giúp bảo vệ sức khỏe cư dân", MIKGroup khẳng định.

Tâm Anh