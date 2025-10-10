Yếu tố văn hóa Việt Hàn trong 'Tay anh giữ một vì sao'

Bộ phim có nhiều yếu tố giao thoa văn hóa Hàn - Việt, thể hiện tinh thần hợp tác điện ảnh quốc tế giữa hai nước.

Tay anh giữ một vì sao xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) và Thảo (Hoàng Hà). Phim bắt đầu khi ngôi sao hạng A Hàn Quốc, do nam diễn viên Lee Kwang Soo thủ vai, mắc kẹt tại Việt Nam do thất lạc hộ chiếu. Anh được một cô gái Việt Nam (do Hoàng Hà đóng) giúp đỡ. Đạo diễn Kim Sung Hoon đã chọn cách mở đầu chuyện tình một cách Việt Nam: cuộc gặp gỡ đầu tiên tại quán phở. Dần dần, họ kết nối với nhau qua các món ăn như bánh mì hay cà phê. Tất cả trở thành những "chất xúc tác" văn hóa được lồng ghép trong phim.

Hoàng Hà hợp tác Lee Kwang Soo trong phim mới. Ảnh: Đoàn làm phim

Không lồng ghép yếu tố tình ái căng thẳng, Tay Anh Giữ Một Vì Sao mở ra tuyến tình cảm bằng những chất liệu văn hóa bản địa gần gũi. Việc khai thác những biểu tượng văn hóa Việt thông qua câu chuyện tình cảm xuyên biên giới đưa khán giả đến gần hơn với nét đặc trưng của cả hai nước.

Hình ảnh Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) khám phá góc phố Sài Gòn, thưởng thức những món ngon và dần rung động với mọi thứ nơi đây tô đậm cho tinh thần giao lưu giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Đến khi Kang Jun Woo phải lòng Thảo và cả hai phải chia xa để quay về cuộc sống vốn có của mình, khán giả thấy được sự sâu đậm Kang Jun Woo không chỉ dành cho Thảo mà còn dành cho những kỷ niệm đẹp anh có được trong hành trình mắc kẹt tại Việt Nam. Theo dõi xuyên suốt mạch phim, Tay anh giữ một vì sao tạo ra được cảm giác gần gũi với khán giả Việt, đồng thời giúp người xem nước ngoài dễ cảm nhận nét văn hóa bản địa.

Bối cảnh phim chủ yếu ở Việt Nam, giúp khán giả thấy những khung cảnh quen thuộc dưới góc nhìn mới mẻ của người Hàn. Tay anh giữ một vì sao kết hợp phong cách làm phim Hàn Quốc với bối cảnh và con người Việt Nam. Phim không biến Việt Nam thành bối cảnh du lịch kiểu minh họa, cũng không cố "Hàn hóa" nhân vật. Yếu tố bản địa được giữ lại có chọn lọc từ giao tiếp đời thường đến cách ứng xử, giúp câu chuyện vừa mang tính quốc tế vừa không đánh mất bản sắc.

Sự góp mặt của dàn diễn viên hai nước càng củng cố tính giao thoa văn hóa. Lee Kwang Soo, Um Mun Suk, Hoàng Hà, Duy Khánh và Cù Thị Trà có màn kết hợp trên màn ảnh. Đạo diễn Kim Sung Hoon tạo ra đất diễn cho từng nhân vật. Mỗi diễn viên đều giữ vai trò riêng trong đường dây cảm xúc.

Hoàng Hà tạo ấn tượng là một cô gái Việt Nam bình dị nhưng không kém phần mạnh mẽ. Ở phía còn lại, Lee Kwang Soo – vốn nổi tiếng với khả năng gây hài – lại tạo bất ngờ khi tiết chế đúng lúc vào vai một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.

Phim có nhiều phút giây hài hước trước những màn tương tác bất đắc dĩ giữa hai nhân vật nhưng cũng giàu cảm xúc với câu chuyện tình yêu vượt biên giới. Cao trào cảm xúc xuất hiện ở đoạn cuối khi Jun Woo phải quay về Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp, bỏ lại mảnh cảm xúc vừa chớm nở với Thảo, mang đến nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Tay Anh Giữ Một Vì Sao được sản xuất bởi ekip Hàn Quốc dưới sự chỉ đạo từ đạo diễn Kim Sung Hoon. Ông là người từng tạo nên nhiều dự án như Cộng sự bất đắc dĩ, Dạ quỷ.

Hoàng Hà, 29 tuổi, xuất thân là diễn viên lồng tiếng, vào nghề từ năm 2015. Cô từng đóng nhiều MV, trong đó có Nàng thơ - video đạt hơn 130 triệu lượt xem của ca sĩ Hoàng Dũng. Năm 2022, cô gây chú ý khi vào vai Dao Ánh thời trẻ trong Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh). Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh nhỏ, trong đó có phim Chúng ta của 8 năm sau.

Lee Kwang Soo, 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu năm 2007. Anh lần đầu đóng phim trong sitcom Ông ấy đến rồi năm 2008, sau đó là Gia đình là số một phần hai. Anh nổi tiếng hơn khi tham gia show thực tế Running Man, đóng các phim điện ảnh như Wonderful Radio, All About My Wife,The Scent. Đầu năm nay, anh tham gia series Karma - phát sóng trên Netflix.

Yên Chi

