Mua chiếc ôtô đầu tiên đa phần không phải lựa chọn dễ dàng của nhiều gia đình trẻ, bởi họ phần lớn ít kinh nghiệm nhưng lại nhiều nhu cầu, thậm chí muốn một chiếc xe "all in one", tức vừa đẹp mắt, không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi công nghệ nhưng phải rẻ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đó là bài toán được Thanh Lan (28 tuổi, nhân viên văn phòng) đặt ra cho chồng ngay sau đám cưới hồi đầu năm, bởi từ khi có bằng lái ôtô, cô muốn thoát cảnh "Ninja Lead" dầm mưa, đội nắng hơn 13 km đến công ty bằng xe máy.

Anh Phú (35 tuổi, Hà Nội) mất khoảng hơn một tháng nhờ bạn bè tư vấn, đồng thời tự tìm hiểu khắp các hội nhóm về ôtô, để tìm ra chiếc xe theo "đề bài" mà vợ mong muốn. Không phải đi làm xa, công việc quản lý kinh doanh online giúp Phú chủ động thời gian, đa phần làm việc tại nhà nên cũng muốn mua ôtô để vợ đi làm hàng ngày, cuối tuần gia đình có thể đi dã ngoại hoặc về quê.

"Mình đặt ra tiêu chí dễ lái, dễ sử dụng và có công nghệ an toàn hỗ trợ, bởi phụ nữ lái xe cần những điều này để đảm bảo an toàn trên đường", Anh Phú nói về quyết định chọn mua dòng sedan cỡ B. "Sau khi lái thử và cân nhắc nhiều mẫu xe, vợ mình quyết định chọn Toyota Vios phiên bản mới nhất, bởi chiếc xe đồng thời đáp ứng được tiêu chí mà hai vợ chồng đưa ra".