Còn với hệ thống ngân hàng, đến tháng 11/2024, tổng tài sản đạt 21.938 tỷ đồng, tăng trưởng 9,29% so với cuối năm 2023; vốn điều lệ đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 9,74% so với cuối năm 2023. Đến ngày 20/3/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt hơn 15,9 triệu tỷ đồng, tăng 1,98% so với cuối năm 2024 và tăng 17,60% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại ngày 31/12/2024, tổng vốn điều lệ của 28 ngân hàng thương mại trong nước đạt khoảng 823.500 tỷ đồng (tương đương 33 tỷ USD), tăng 15% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động của nhóm này đạt khoảng 2,14 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với năm 2023.

Riêng tại HDBank, đơn vị dần định hình mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng hiện đại, tích hợp đa nền tảng. Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng trưởng gần 26 lần, tốc độ tăng bình quân 39% một năm. Tổng tài sản tăng 6 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 21,5%, vốn điều lệ tăng trên ba lần. Lãi trước thuế 2024 đạt 16.730 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm trước.