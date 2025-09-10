Yếu tố thúc đẩy Thủy Nguyên thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng

Trung tâm hành chính dời về Bắc sông Cấm cùng hạ tầng được đầu tư góp phần đưa Thủy Nguyên thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng, thu hút dân cư, chuyên gia và nhu cầu nhà ở.

Từ một "vùng đệm" công nghiệp truyền thống với khai thác đá vôi, xi măng, sản xuất nặng, Thủy Nguyên đang dịch chuyển vai trò sang đô thị lõi, nơi hạ tầng, kinh tế và cộng đồng cư dân tương lai cùng hình thành.

Động lực đầu tiên đến từ mạng lưới giao thông. Các dự án như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bến Rừng, trục Nguyễn Trãi - Vũ Yên giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủy Nguyên về trung tâm cũ xuống còn 5-10 phút, đồng thời tăng liên kết vùng. Hạ tầng đi trước tạo khung cho dịch chuyển hành chính, sản xuất - dịch vụ, qua đó nâng vị thế khu Bắc sông Cấm trong cấu trúc đô thị Hải Phòng.

Cầu Hoàng Văn Thụ kết nối trung tâm Hải Phòng và Thủy Nguyên. Ảnh: iStock

Song hành với hạ tầng là chỉ số tăng trưởng. Năm 2024, Thủy Nguyên ghi nhận tổng giá trị sản xuất tăng gần 17%, đạt 320,9% dự toán, đóng góp hơn 9.000 tỷ đồng vào ngân sách. Các chuyên gia cho rằng, nguồn lực địa phương đang được thúc đẩy, là nền tảng để phát triển các dự án giao thông liên vùng, logistics và dịch vụ công, hướng tới vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa, dịch vụ và điểm đến dân cư.

Khi trung tâm hành chính mới định hình, làn sóng dịch chuyển của dân số trẻ, lao động kỹ thuật và chuyên gia vào Thủy Nguyên gia tăng, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao trong hệ sinh thái đô thị đồng bộ. Nhu cầu ở thực và cho thuê phục vụ nhóm cư dân - chuyên gia này được xem là động lực cho thị trường bất động sản khu vực.

Vlasta - Thủy Nguyên tọa lạc trên trục đường chính giữa trung tâm khu vực Bắc sông Cấm. Ảnh: Văn Phú

Trong bối cảnh đó, dự án Vlasta - Thủy Nguyên do nhà phát triển bất động sản Văn Phú triển khai sở hữu nhiều lợi thế. Dự án tọa lạc trên trục 359C - tuyến huyết mạch kết nối hành chính, công nghiệp và giao thương Bắc sông Cấm. Vị trí này cách trung tâm chính trị - hành chính mới khoảng 5 phút lái xe, đồng thời kết nối các khu công nghiệp VSIP, Nam Cầu Kiền trong bán kính 5-10 km.

Quy hoạch theo định hướng đô thị hiện đại, Vlasta - Thủy Nguyên tích hợp trường học liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên cây xanh, sân thể thao, phố đi bộ dài khoảng 1 km và quảng trường ánh sáng rộng 5.000 m2, nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực và sinh hoạt cộng đồng.

Quảng trường ánh sáng rộng tới 5.000 m2 tại Vlasta - Thủy Nguyên. Ảnh: Văn Phú

Sự cộng hưởng giữa dịch chuyển hành chính, đầu tư hạ tầng và tăng trưởng sản xuất được xem là yếu tố định hình Thủy Nguyên như cực tăng trưởng mới của Hải Phòng. Với nhà đầu tư và người mua ở, các dự án nằm trong bán kính kết nối nhanh tới trung tâm hành chính và các khu công nghiệp, đồng thời sở hữu hệ tiện ích vận hành có lợi thế đón dòng cầu ở thực và lưu trú.

Song Anh