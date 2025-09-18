Yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị tại trung tâm Nghệ An

Hạ tầng sân bay - cảng biển - cao tốc, tốc độ phát triển kinh tế, cùng lối sống hiện đại thúc đẩy sự hình thành các khu đô thị mới tại trung tâm Nghệ An.

Theo nghiên cứu về tâm lý thị trường của nền tảng Batdongsan công bố cuối năm 2024, 91% người mua bất động sản ưu tiên yếu tố hạ tầng kết nối nếu chọn sản phẩm bên ngoài Hà Nội, TP HCM. 87% sẽ chọn dự án nằm ở vùng trung tâm của tỉnh (trước đây là thành phố trực thuộc tỉnh). Cũng trong báo cáo này, hơn 50% người tham gia khảo sát cho biết ưu tiên các yếu tố về không gian sống xanh, tiện ích, dịch vụ.

Vùng trung tâm Nghệ An, tháng 4/2025. Ảnh: Đức Hùng

Khu vực trung tâm nghệ An (TP Vinh cũ và vùng phụ cận), đang có nhiều lợi thế để đáp ứng trục nhu cầu của người mua.

Về hạ tầng, khu vực này có cảng biển Cửa Lò, sân bay Vinh đang được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Đến nay, cao tốc Bắc Nam qua tỉnh cũng đã thông xe, rút ngắn thời gian kết nối đến Bắc bộ, đặc biệt là Hà Nội còn khoảng 3,5 tiếng.

Hạ tầng là đòn bẩy cho kinh tế, giúp Nghệ An vào nhóm hút FDI cao bậc nhất miền Trung. Năm ngoái, tỉnh này đón 1,75 tỷ USD vốn FDI. Lũy kế hết năm 2024 vốn FDI trên địa bàn đạt hơn 5,6 tỷ USD. Trong đó, khu vực trung tâm là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, kéo theo hàng nghìn việc làm và nhu cầu nhà ở.

Đi cùng sự phát triển kinh tế là yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao hơn của người dân đô thị. Yêu cầu này thúc đẩy sự hình thành của mô hình đô thị thế hệ mới. Điển hình như các đô thị có hạ tầng giao thông nhỏ hẹp không còn phù hợp trong bối cảnh người dân sở hữu ôtô nhiều hơn. Năm 2024, Nghệ An là địa phương mua ôtô nhiều nhất cả nước với 18.000 xe (không tính Hà Nội, TP HCM). Nhu cầu dừng đỗ vừa cần đường rộng, đồng thời còn đi kèm yêu cầu về bóng mát, hạ tầng xanh.

Hạ tầng giao thông rộng, đáp ứng nhu cầu đỗ xe ôtô tại Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Theo nhiều chuyên gia, cư dân cũng có yêu cầu nhiều hơn về tiện ích như dịch vụ thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện có trang bị công nghệ tân tiến, tiện ích sức khỏe như sân thể thao, bể bơi bốn mùa điện phân muối. Với nhu cầu giải trí, cư dân đô thị hướng đến không gian có tính nghệ thuật như quảng trường nhạc nước, quảng trường nghệ thuật phục vụ được cho nhiều hoạt động văn hóa, xã hội của đô thị.

Thực tế, địa phương đã hình thành một số khu đô thị mới để phục vụ nhu cầu của cư dân hiện đại. Điển hình của mô hình đại đô thị là Eco Central Park quy mô gần 200 ha ở khu vực phường Trường Vinh. Khu đô thị này thuộc TP Vinh cũ, quy hoạch xanh, tiện ích đa dạng.

43% tỷ lệ diện tích đô thị này dành cho cảnh quan với hệ thống công viên, quảng trường, mặt nước, đường dạo, sân thể thao, sân vườn chung và sân vườn của cư dân. 39% tỷ lệ diện tích dành cho hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ cư dân. Trong đó điểm nổi bật là hạ tầng giao thông rộng với các tuyến đại lộ 70 m, 34 m, 24,5 m, đường nội khu tối thiểu 14 m. Đường giao thông được phủ xanh bằng hệ thống cảnh quan nhiều lớp cây. 19% diện tích dành cho công trình xây dựng.

Mô hình đô thị mới này thời gian qua thu hút hàng nghìn nhân sự bất động sản chuyên nghiệp từ Hà Nội, TP HCM đến trải nghiệm, nghiên cứu.

Tham gia trải nghiệm trong ngày 16/9, bà Phát Nguyễn, đang sống tại TP HCM, cho biết ấn tượng khi đô thị kết hợp yếu tố hiện đại nhưng gìn giữ giá trị địa phương. Khuôn viên dự án có công viên bảo tồn cây bản địa, công viên học tập thực nghiệm Campus Park.

Cũng trong buổi trải nghiệm, ông Hoàng Hải, đang sinh sống tại Tây Ninh, đánh giá cao cách khu đô thị sử dụng hệ mặt nước và cảnh quan quy mô lớn để tạo ra vùng vi khí hậu, giúp nhiệt độ dịu mát hơn trong mùa hè xứ Nghệ. Dự án cũng có nhiều công trình đại diện cho sự phát triển như tòa tháp Central Park Residences, quảng trường nhạc nước, quảng trường ánh sáng. "Tôi ấn tượng với quy hoạch hạ tầng giao thông, đường rộng và tính kết nối giữa tiện ích với thương mại, dịch vụ được sắp đặt rất bài bản, tiệm cận với tầm nhìn quy hoạch của nhiều hình mẫu đô thị hiện đại", ông nhận định.

Đoàn tham quan mô hình phát triển Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Quy hoạch và kết nối cũng giúp Eco Central Park trở thành điểm tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa - xã hội - giải trí của tỉnh. Theo nhà sáng lập Ecopark, đô thị đóng góp cho sự thay đổi diện mạo của vùng trung tâm, phục vụ cho sự chuyển dịch nhu cầu sống của cư dân hiện đại.

"Cư dân đã thay đổi quan tâm về căn nhà đơn lẻ sang tiêu chuẩn khắt khe hơn về môi trường sống đầy đủ tiện ích hiện đại, đồng bộ, an ninh đi cùng vị trí và hạ tầng thuận tiện", vị đại diện khẳng định.

Hoài Phương