Yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư bất động sản xuống tiền cuối năm

Khách hàng đầu tư vào bất động sản thời điểm cuối năm 2022 có thể hưởng lợi từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ cũng như ưu đãi từ chủ đầu tư.

Theo các chuyên gia, thời điểm cuối năm thị trường bất động sản đón nhận nhiều chính sách hỗ trợ tích cực, góp phần giải tỏa bớt các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn.

Theo đó, ngày 17/11, Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp. Tiếp đến, ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng (room) cho toàn hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1,5-2%. Với bất động sản, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng rót vốn vào các dự án nhà ở phục vụ nhu cầu thực, nhà ở xã hội.

Phối cảnh tổng quan đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức. Ảnh: Vinhomes

Mới đây nhất, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô, ngày 6/12, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng hạn mức tín dụng hợp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả. Vốn ngân hàng cần tập trung cho ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát các dự án bất động sản đủ điều kiện để hỗ trợ cho vay vốn, có chính sách hỗ trợ người mua nhà ở xã hội.

Theo tính toán của Công ty Chứng khoán SSI, tổng hạn mức tín dụng cho phần còn lại của tháng 12 là khoảng hơn 400.000 tỷ đồng. Những thông tin tích cực này được kỳ vọng góp phần giải cơn khát về nhu cầu vốn cuối năm của cả nền kinh tế.

Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường còn hưởng lợi từ những tín hiệu tích cực của vĩ mô như tăng trưởng GDP, chính sách pháp luật, quy hoạch hạ tầng... Từ đó, thời điểm cuối năm được nhiều nhà đầu tư đánh giá là cơ hội để xuống tiền cho bất động sản.

Tiềm năng đầu tư The Beverly

Tọa lạc ở trung tâm TP Thủ Đức, phân khu The Beverly do Vinhomes phát triển, kế thừa hàng trăm tiện ích từ đại đô thị Vinhomes Grand Park. Trong đó phải kể đến hệ thống công viên nội khu bao quanh các tòa nhà đẹp nhất dự án, cùng hệ thống hồ bơi nước mặn ngoài trời rộng 650m2, hệ thống gym dưới nước... giúp cư dân The Beverly tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Căn hộ phân khu The Beverly. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

The Beverly còn sở hữu tầm nhìn rộng mở, ôm trọn thiên nhiên của đại công viên 36 ha. Với 40% mặt ngoài được phủ kính trong suốt chạm trần, các căn hộ tại The Beverly mang đến không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên, đồng thời giúp chủ nhân tận hưởng tầm nhìn hướng thủy ra sông Đồng Nai.

Không chỉ vậy, với thiết kế tổng thể hài hòa, màu sắc sang trọng cùng loạt tiện ích như phòng tập gym, phòng sinh hoạt cộng đồng đẳng cấp 5 sao... The Beverly được xem là biểu trưng cho dòng sản phẩm nhà ở cao cấp, quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, theo đại diện chủ đầu tư.

Các căn hộ The Beverly sở hữu tầm nhìn ra đại công viên 36ha. Ảnh: Vinhomes

Đón sóng chính sách hỗ trợ cho thị trường bất động sản, chủ đầu tư dự án cũng tung ra nhiều chính sách ưu đãi thời điểm cuối năm. Theo đó, khách hàng mua căn hộ The Beverly sẽ được tặng ngay voucher xe điện VinFast lên đến 200 triệu đồng và được hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất sau bàn giao. Ngoài ra, các khách hàng lựa chọn thanh toán theo tiến độ sẽ được giãn đợt thanh toán lên tới hai tháng một đợt, mỗi đợt chỉ thanh toán từ 5% giá trị căn hộ.

Diệp Anh