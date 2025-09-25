Yếu tố thúc đẩy Long Xuyên thành đô thị an cư tại An Giang

An GiangHạ tầng giao thông được đầu tư, giáo dục, y tế - văn hóa phát triển cùng sự xuất hiện của các dự án đô thị góp phần tăng chất lượng không gian sống tại Long Xuyên.

Long Xuyên nằm trong chiến lược tái cấu trúc hành chính của An Giang, nhằm tối ưu hóa quản lý và thúc đẩy phát triển đô thị, sau sáp nhập. Phường được định hướng trở thành đô thị kiểu mẫu, kết hợp giữa thương mại dịch vụ, công nghiệp nhẹ và du lịch văn hóa, đóng vai trò trung tâm kinh tế của tỉnh.

Hạ tầng giáo dục, y tế

Sở hữu trường Đại học An Giang - thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM với quy mô hơn 10.000 sinh viên cùng hơn 40 chuyên ngành, Long Xuyên được xem là khu vực thu hút nhân tài và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang cũng như Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục phổ thông tại địa phương cũng được bổ sung nhiều trường chuẩn quốc gia, tạo lộ trình học tập liên thông, toàn diện cho người dân.

Đại học An Giang là 1 cơ sở giáo dục và nghiên cứu trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Đại học An Giang

Bên cạnh nền tảng tri thức, y tế cũng là một trong những trụ cột bảo đảm chất lượng sống cho cư dân. Phường có bệnh viện Đa khoa An Giang - bệnh viện hạng I. Bệnh viện hợp tác chuyên môn theo mô hình vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật cao. Đây cũng là một trong những cơ sở y tế hiếm hoi tại miền Tây có thiết kế sân đỗ trực thăng để phục vụ những tình huống khẩn cấp. Tham gia vào hạ tầng y tế khu vực còn có mạng lưới 13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Sự giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm và nét đẹp của Phật giáo Hòa Hảo cũng được xem là yếu tố góp phần tạo nên môi trường sống đa trải nghiệm, tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, thích hợp an cư lâu dài.

Bệnh viện Đa khoa An Giang. Ảnh: BVAG

Hạ tầng giao thông - cú hích phát triển đô thị

Là trung tâm hành chính - kinh tế của tỉnh An Giang, Long Xuyên giữ vị trí chiến lược ở thượng nguồn sông Hậu, đóng vai trò cửa ngõ giao thương giữa An Giang với TP HCM, Cần Thơ và Campuchia. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của thành phố liên tục được đầu tư, tạo cú hích lớn cho phát triển đô thị và bất động sản.

Khánh thành năm 2019, cầu Vàm Cống là một trong ba cây cầu dây văng lớn bắc qua sông Hậu, nối An Giang với TP Cần Thơ và Đồng Tháp. Công trình dài 2,97 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Xuyên đi TP HCM xuống còn khoảng 3-3,5 giờ. Việc bỏ qua khâu trung chuyển phà trước đây đã cải thiện lưu thông hàng hóa, du lịch và tạo lợi thế cạnh tranh cho Long Xuyên trong thu hút đầu tư.

Tiếp đó, tuyến tránh TP Long Xuyên với vốn đầu tư hơn 2.107 tỷ đồng, dài 15,3 km, khánh thành năm ngoái góp phần giải tỏa ùn tắc trên quốc lộ 91, mở không gian phát triển về phía Đông.

Tương lai gần, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (dài 188 km, vốn khoảng 44.691 tỷ đồng) sẽ hình thành trục cao tốc Bắc-Nam phía Tây, giúp Long Xuyên kết nối với mạng lưới cao tốc quốc gia. Đây được kỳ vọng là động lực phát triển kinh tế - logistics cho toàn vùng, đặc biệt hỗ trợ xuất khẩu nông thủy sản qua cửa ngõ cảng biển.

Bên cạnh các dự án trọng điểm, Long Xuyên còn được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông nội vùng như quốc lộ 91, quốc lộ 80 kết nối với Kiên Giang. Hệ thống đường thủy sông Hậu, sông Long Xuyên - Rạch Giá cùng cảng Mỹ Thới tạo điều kiện vận tải đường thủy nội địa, giảm áp lực cho đường bộ.

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông nền tảng để phát triển những khu đô thị hiện đại quy mô, mang đến không gian sống mới với đầy đủ tiện ích nội khu. Địa phương cũng tích cực triển khai các đề án quy hoạch, tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện các dự án, khu đô thị mới để mở rộng không gian đô thị và kết nối hạ tầng giao thông, giúp cư dân có thêm lựa chọn về không gian sống vừa hiện đại, tiện ích vừa mang nét đặc trưng văn hóa sông nước miền Tây.

Đơn cử, Mekong District - khu đô thị do N.H.O phát triển theo mô hình hiện đại, khép kín vừa kết nối nhịp sống đô thị, tạo điều kiện xúc tiến các hoạt động thương mại, du lịch. Không chỉ là nơi an cư, Mekong District còn mang giá trị đầu tư khi nằm tại trung tâm Long Xuyên, trải dài 650 m dọc bờ sông Hậu.

Song Anh