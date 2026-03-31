Yếu tố tạo sức hút cho Vinhomes Cần Giờ

Vinhomes Cần Giờ thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế vị trí ven biển, hạ tầng được thúc đẩy cùng quy hoạch đại đô thị quy mô lớn, mở ra dư địa tăng trưởng.

Theo đại diện chủ đầu tư, Vinhomes Green Paradise được định hướng trở thành đại đô thị biển quy mô lớn, đóng vai trò như "hạt nhân" phát triển kinh tế - du lịch của khu vực phía Nam TP HCM trong tương lai. Với tầm nhìn dài hạn, dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá, trong đầu tư bất động sản, hạ tầng luôn là yếu tố quan trọng quyết định biên độ tăng giá. Cần Giờ có nhiều lợi thế khi nhiều dự án giao thông trọng điểm được quy hoạch và triển khai.

Phối cảnh quần thể biệt thự Vinhomes Cần Giờ giáp biển. Ảnh Vinhomes

Đáng chú ý nhất là dự án cầu Cần Giờ, dự kiến thay thế phà Bình Khánh, kết nối trực tiếp khu Nam TP HCM với huyện đảo. Khi cầu Cần Giờ hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến khu vực này sẽ được rút ngắn đáng kể, giúp địa phương từ vị trí tương đối biệt lập trở thành khu vực kết nối thuận tiện với đô thị trung tâm. Bên cạnh đó, khu vực phía Nam TP HCM cũng đang đầu tư mạnh về hạ tầng, gồm các tuyến đường ven biển, trục kết nối với khu Nam TP HCM và Nhà Bè. Khi các tuyến hạ tầng này hoàn thiện, Cần Giờ có thể hưởng lợi từ dòng dịch chuyển dân cư và nhu cầu phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Từ thực tế thị trường, nhiều khu vực ven biển từng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể sau khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ như Phú Quốc hay Hồ Tràm. Mô hình phát triển tương tự đang được kỳ vọng sẽ diễn ra tại Cần Giờ khi dự án đại đô thị biển quy mô lớn được triển khai. Ngoài ra, khi đại đô thị hình thành, hệ sinh thái dịch vụ, thương mại, du lịch cũng sẽ phát triển theo, góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú, kinh doanh và sinh sống, từ đó thúc đẩy thanh khoản cùng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Một trong những yếu tố khiến Vinhomes Cần Giờ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư là quy mô phát triển lớn và định hướng hình thành một "thành phố biển" hoàn chỉnh. Dự án định hướng xây dựng theo mô hình đại đô thị biển với hệ tiện ích đồng bộ, bao gồm khu thương mại, dịch vụ, không gian công cộng và các tiện ích phục vụ cư dân.

Các chuyên gia nhận định, mô hình đại đô thị với quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu thường tạo lợi thế về khả năng gia tăng giá trị. Thay vì phát triển nhỏ lẻ, các đại đô thị có xu hướng hình thành cộng đồng cư dân ổn định, kéo theo nhu cầu thương mại và dịch vụ, góp phần tạo nền tảng phát triển lâu dài cho bất động sản trong khu vực.

Ngoài yếu tố quy hoạch, thương hiệu phát triển dự án cũng là một điểm được nhà đầu tư quan tâm. Trong thời gian qua, một số dự án do Vinhomes phát triển tại Hà Nội và TP HCM ghi nhận mức độ hấp thụ tốt sau khi đi vào vận hành. Kết quả này phần nào đến từ hệ tiện ích đồng bộ và khả năng quản lý vận hành ổn định.

Ở góc độ thị trường, xu hướng đầu tư hiện nay đang dịch chuyển sang các dự án có quy mô lớn và quy hoạch rõ ràng. Nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các sản phẩm được phát triển theo định hướng dài hạn, thay vì các dự án nhỏ lẻ. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro và tạo dư địa tăng trưởng ổn định hơn.

Trong bối cảnh đó, các khu vực ven TP HCM dần trở thành lựa chọn đáng chú ý. Bên cạnh Vinhomes Cần Giờ, một số dự án như Vinhomes Green City cũng đang thu hút sự quan tâm nhờ định hướng phát triển đô thị đồng bộ và quy mô lớn. Sự xuất hiện liên tiếp của các đại đô thị cho thấy xu hướng dịch chuyển đầu tư ra vùng ven ngày càng rõ nét. Đồng thời, việc hình thành các khu đô thị mới góp phần tạo nên mạng lưới đô thị vệ tinh quanh TP HCM. Mô hình này có thể mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản khu vực phía Nam.

Xét tổng thể, Vinhomes Cần Giờ hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ tiềm năng phát triển, bao gồm hạ tầng được thúc đẩy, quy hoạch quy mô lớn và xu hướng dịch chuyển đầu tư về khu vực ven biển. Đối với nhà đầu tư, giai đoạn đầu của các đại đô thị thường được xem là thời điểm có thể cân nhắc, khi mặt bằng giá còn dư địa và hạ tầng đang trong quá trình hoàn thiện.

Hoàng Đan