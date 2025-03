Yếu tố tạo sức hút cho đô thị biển CaraWorld

Nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao hoàn thiện nội thất, vị trí liền kề sân bay cùng hàng loạt tiện ích quy mô lớn giúp tăng sức hút cho sản phẩm CaraWorld.

CaraWorld quy mô 800 ha, đại đô thị biển lớn bậc nhất tại khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa. Hiện tại, chủ đầu tư KN Cam Ranh ra mắt phân khu Sông Town với các sản phẩm nhà phố biển, hút nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư.

Bất động sản biển sở hữu lâu dài

Theo KN Cam Ranh, với giá từ 6,9 tỷ đồng, người mua Sông Town sẽ được bàn giao nhà đầy đủ nội thất và sổ hồng theo tiến độ công bố. 100% sản phẩm có hồ bơi riêng Điểm đặc biệt là sản phẩm có pháp lý sở hữu lâu dài với vị trí ven biển Bãi Dài - top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Cư dân có thể vào ở hoặc kinh doanh ngay khi vừa nhận bàn giao nhà. Đặc biệt, hình thức du lịch chủ động ngắn ngày đang là xu thế, cư dân sinh sống và phát triển dịch vụ tại đây sẽ tạo đà hút du khách.

Chủ đầu tư cho biết phân khu Sông Town dự kiến bàn giao năm 2026. Với các quyền lợi bàn giao, giá trị nhà phố biển có nhiều tiềm năng tăng trưởng, tạo lợi thế cả trong an cư và kinh doanh. Dòng bất động sản này cũng có thể sinh lời tự động và bền vững theo thời gian.

100% nhà phố biển Sông Town có tiện ích hồ bơi riêng. Ảnh: KN Cam Ranh

Vị trí cửa ngõ giao thương

Nằm giáp ranh sân bay Quốc tế Cam Ranh, CaraWorld thuận tiện thu hút du khách khi đặt chân đến Khánh Hòa. Chỉ mất vài phút di chuyển sau khi hạ cánh, du khách đã có thể nghỉ ngơi tại Wyndham Grand Resort hoặc các căn nhà phố biển tại Sông Town.

Sân bay Quốc tế Cam Ranh cũng là cảng hàng không có lượng đón khách quốc tế nhiều bậc nhất Việt Nam hiện nay. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và các nước Đông Nam Á chiếm thị phần cao nhất. Trong năm 2025, Cam Ranh chủ trương khai thác đường bay thẳng đến các quốc gia trên mọi châu lục, mở ra tương lai và cơ hội của CaraWorld khi khách du lịch quốc tế đổ về.

CaraWorld liền kề sân bay Cam Ranh. Ảnh: KN Cam Ranh

Ngày 17/3, Cam Ranh đón hơn 200 du khách Nga từ đường bay thẳng. Đây là chuyến bay đầu tiên mang khách du lịch Nga đến Khánh Hòa sau 3 năm ngưng trệ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong hai tháng đầu năm 2025, địa phương đã đón 24.000 lượt khách Nga, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi mở lại đường bay thẳng, lượng du khách từ quốc gia này dự báo tăng mạnh.

Ngoài ra, hệ thống đường cao tốc, đường sắt, đường thủy kết nối thẳng đến Cam Ranh cũng giúp tăng giá trị và tiềm năng của khu đô thị. Vịnh Cam Ranh là vịnh biển sâu nhất Đông Nam Á, có lợi thế trong việc đón tàu quốc tế 5 sao, mang lại lượng lớn khách du lịch quốc tế qua đường thủy. Cao tốc Bắc - Nam, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Đà Lạt - Nha Trang, Nha Trang - Vân Phong kết nối thẳng đến Cam Ranh giúp khơi thông kinh tế, giao thương.

Đại tiện ích "all in one"

Hiện nay, các đại tiện ích như KN Golf Links, Wyndham Grand Resort, công viên Cát Tường đều đã vận hành. Công viên biển khu A ấn định lịch khai trương vào ngày 29/3, mở ra không gian chung trên bờ biển Bãi Dài. Cư dân, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của bãi biển nằm trong top 10 đẹp nhất hành tinh. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức teambuilding, glamping, BBQ hay những hoạt động thuộc khuôn khổ du lịch MICE.

Công viên biển khu A dự kiến khai trương vào cuối tháng 3. Ảnh: KN Cam Ranh

Giai đoạn 2025 - 2026, chủ đầu tư khai trương nhiều đại tiện ích. Theo đó, công viên nước (6,7 ha) có lịch khánh thành vào tháng 7 năm nay, là điểm vui chơi giải trí cho các gia đình. Bảo tàng Yến dự kiến khai trương vào tháng 3/2026, mục tiêu thu hút một triệu lượt khách mỗi năm. Trung tâm thương mại vận hành từ tháng 12/2026, sẽ là địa điểm mua sắm, giải trí, vui chơi sầm uất của đại đô thị.

Trước đó, CaraWorld được vinh danh trong Top 10 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tiềm năng nhất năm 2025 trong khuôn khổ "Diễn đàn Bất động sản 2025". Với tốc độ tăng trưởng du lịch 15% mỗi năm tại khu vực cùng vị trí đắc địa bên biển Bãi Dài và chung vách sân bay, CaraWorld được kỳ vọng thành điểm đến mới của bất động sản an cư - nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Hoài Phương