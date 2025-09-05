Yếu tố tạo lợi thế đầu tư dự án đô thị biển tại Bãi Cháy

Từ điểm đến mùa vụ, Bãi Cháy có cơ hội thu hút đầu tư với nhịp du lịch bốn mùa nhờ hạ tầng kết nối, dịch vụ đa dạng cùng những dự án đô thị biển phức hợp nhiều tiện ích.

Bà Hạnh, một cán bộ hưu trí ở Hải Dương, nhớ lại, những năm 1990, các chuyến nghỉ mát tập thể ở Bãi Cháy thường chỉ tắm biển, ăn hải sản rồi về trong ngày. Chất lượng nước và dịch vụ khi đó còn hạn chế nên ít phát sinh nhu cầu lưu trú qua đêm.

Bà cho biết, tàu gỗ khi đó chủ yếu đưa khách tham quan một số điểm trên vịnh như Sửng Sốt, Đầu Gỗ trong vài giờ, chưa kèm dịch vụ ăn uống hay lưu trú; hoạt động du lịch mang tính mùa vụ, cao điểm vào mùa hè và trầm lắng phần lớn thời gian còn lại.

Bãi Cháy ngày nay có nhiều sự kiện lễ hội, phố đêm, sự kiện pháo hoa và quảng trường hoạt động quanh năm. Ảnh: Ánh Dương

Sau ba thập kỷ, Bãi Cháy đang dần thay đổi diện mạo theo hướng liên tục nâng cấp cảnh quan bãi tắm, bổ sung sản phẩm, dịch vụ và tổ chức các hoạt động lễ hội, phố đêm, sự kiện pháo hoa, quảng trường biển để giữ khách lâu hơn. Từ khi Sun World Ha Long khai trương năm 2016, địa phương này có thời điểm đón hàng chục nghìn khách mỗi ngày, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh.

Nửa đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 12,1 triệu lượt du khách, đạt 116% so với cùng kỳ 2024, đạt 112% chỉ tiêu so với kịch bản tăng trưởng. Quý III, ngành du lịch của tỉnh đặt mục tiêu đón 5,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 16.500 tỷ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Ánh Dương

Động lực cho sự dịch chuyển không chỉ đến từ sản phẩm du lịch mà còn từ mạng lưới hạ tầng. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô còn hơn hai giờ; cảng hàng không quốc tế Vân Đồn mở cửa đón khách khu vực và quốc tế; cảng tàu khách Hạ Long tiếp nhận tàu biển quy mô lớn.

Tới đây, hầm đường bộ Cửa Lục (khoảng 10.000 tỷ đồng) dự kiến kết nối xuyên suốt các khu trung tâm, mở thêm dư địa phát triển cho địa phương. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng và du lịch bốn mùa vì thế giúp Bãi Cháy "thoát kén" mùa vụ.

Phối cảnh đô thị ven biển phức hợp Sun Elite City tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Group

Từ góc nhìn nhà đầu tư, yếu tố then chốt tiếp theo là khả năng giữ dòng chi tiêu tại chỗ. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là lý do mô hình đô thị ven biển phức hợp được chú ý, khi kết nối nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và kinh doanh trong một quần thể. Trong bức tranh này, Sun Elite City trở thành điểm sáng nhờ quy hoạch bài bản ngay trung tâm Bãi Cháy, định hình "thành phố trong thành phố".

Tại đây, Sun Centro Town - tổ hợp căn hộ cao tầng ven biển lấy cảm hứng từ những hòn đảo của Vịnh Hạ Long, với tầm nhìn panorama 1.969 đảo. Mỗi căn hộ được thiết kế nhằm tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên, đi kèm hệ thống an ninh hiện đại, QR code và khóa thông minh kết nối WiFi. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực, mà còn là loại hình "3 trong 1": an cư, nghỉ dưỡng và cho thuê ngắn hạn hướng tới xu thế đầu tư linh hoạt.

Bên cạnh đó là hệ sinh thái tiện ích nội khu đồng bộ như bể bơi mái kính, gym - spa, nhà hàng và skybar trên tầng mái... Bên ngoài là phố thương mại ẩm thực dọc bãi biển, chợ đêm Vui-Fest và quảng trường Sun Carnival. Cấu trúc này nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tạo tệp khách ổn định cho dịch vụ lưu trú - bán lẻ, qua đó hỗ trợ bài toán dòng tiền.

Khung cảnh chợ đêm Vui-Fest tại Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Theo đại diện Sun Property, Bãi Cháy (Hạ Long) là thị trường có tiềm lực lớn và lịch sử phát triển lâu dài. "Giai đoạn 2005-2010 từng chứng kiến cơn sốt đất đầu tiên tại đây, với loạt khu đô thị mới như Cao Xanh - Hà Khánh, khu dân cư Cột 5 - Cột 8... Từ năm 2015 đến nay, dòng vốn lớn từ các tập đoàn bất động sản đổ bộ đưa khu vực này vào danh sách các thị trường hấp dẫn của miền Bắc", vị đại diện chia sẻ.

Bên cạnh đó, các dự án cấp vùng như khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Vân Đồn được phê duyệt hồi tháng 6 với quy mô hơn 244 ha, vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD cũng góp phần tạo sức hút đầu tư cho địa phương.

Chuỗi chuyển động từ du lịch mùa vụ đến hạ tầng liên vùng, từ kinh tế đêm đến mô hình đô thị all-in-one đang đưa Bãi Cháy thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch - bất động sản miền Bắc. Với người mua ở và nhà đầu tư, những dự án hội tụ vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và năng lực vận hành dịch vụ được đánh giá có lợi thế đón dòng cầu ở thực và lưu trú trong trung - dài hạn.

Song Anh