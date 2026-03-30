Yếu tố tạo giá trị căn hộ hàng hiệu Marriott tại TP HCM

Dòng căn hộ thương hiệu Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon kết hợp vị trí trung tâm, tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ quản lý 5 sao.

Phân khúc bất động sản hàng hiệu (branded residences) đang mở rộng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Theo Savills, Việt Nam hiện đứng thứ tư toàn cầu về số lượng dự án thuộc phân khúc này.

Trên thị trường quốc tế, Marriott International - đơn vị dẫn đầu phân khúc này, thường ưu tiên lựa chọn các vị trí trung tâm tại những thành phố lớn. Danh mục dự án của tập đoàn trải rộng từ các khu phố lâu đời ở London, đại lộ trung tâm tại New York đến các khu tài chính ở Bangkok và Kuala Lumpur.

Báo cáo The Residence Report 2025/26 của Knight Frank cho thấy, vị trí vẫn là yếu tố then chốt góp phần định hình giá trị bất động sản hàng hiệu, đồng thời gắn với thương hiệu, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm sống.

Tại TP HCM, dự án Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, được Marriott International lựa chọn để ra mắt khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam.

Khu vực Ba Son, phường Sài Gòn định hướng trở thành quảng trường ven sông theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Masterise Homes

Dự án nằm tại Ba Son, ven sông Sài Gòn, thuộc khu vực trung tâm thành phố. Đây không chỉ là quỹ đất ven sông khan hiếm trong nội đô mà còn kết nối với các trục giao thông chính và khu trung tâm hành chính - tài chính quốc tế. Đơn vị phát triển cho biết, dự án mang đến không gian sống sang trọng, giao thoa giữa sự thịnh vượng của trung tâm tài chính quốc tế và giá trị di tích lịch sử Ba Son.

Bên cạnh đó, năng lực vận hành cũng là yếu tố cốt lõi của mô hình căn hộ hàng hiệu. Marriott International hiện quản lý hơn 9.000 khách sạn trên toàn cầu và tham gia phát triển hơn 230 dự án bất động sản hàng hiệu. Tập đoàn thiết lập các tiêu chí về thiết kế, vật liệu, tiện ích và quy trình quản lý, áp dụng cho các dự án mang thương hiệu của mình. Theo đó, các căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon được định hướng theo chuẩn đồng bộ về chất lượng và vận hành.

Sảnh chờ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với đội ngũ concierge luôn túc trực hỗ trợ. Ảnh: Masterise Homes

Tại Grand Marina, Saigon, hệ tiện ích theo tiêu chuẩn 5 sao để phục vụ nhu cầu đa dạng của cư dân, đồng thời chú trọng yếu tố an toàn và sức khỏe. Dự án bố trí Kid’s Club, phòng chiếu phim, và hệ thống an ninh nhiều lớp. Một số chi tiết cũng được thiết kế theo trải nghiệm sử dụng thực tế, như vật liệu cách âm tại khu giải trí hay khu vệ sinh kích thước phù hợp cho trẻ nhỏ trong khu vui chơi....

Trên nền tảng đó, thiết kế căn hộ chú trọng tính cá nhân hóa và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau đặc biệt là tính "wellness" giữa lòng đô thị. Dòng JW Marriott Residences hướng đến không gian sống cân bằng, Marriott Residences bổ sung các tiện ích liên quan đến chăm sóc sức khỏe tại nhà. Theo đó, cư dân tận hưởng cuộc sống phong cách Marriott mỗi ngày, tận hưởng hệ tiện ích 5 sao, cùng những dịch vụ cá nhân hoá.

Hoạt động quản lý và vận hành do đội ngũ quản gia theo tiêu chuẩn Marriott đảm nhiệm. Nhóm này phụ trách vận hành tòa nhà và hỗ trợ sinh hoạt cho cư dân theo tiêu chuẩn 5 sao. Các dịch vụ đều mang tính cá nhân hóa theo nhu cầu thực tế, như hỗ trợ tổ chức sự kiện hoặc ghi nhận các yêu cầu phát sinh trong quá trình sinh sống.

Không dừng ở vai trò vận hành căn hộ theo chuẩn hotel-living, đội ngũ quản gia còn góp phần xây dựng cộng đồng cư dân. Các hoạt động nội khu được tổ chức định kỳ, tạo điều kiện để cư dân kết nối và mở rộng quan hệ.

Sự kiện chào đón năm mới của cộng đồng cư dân Grand Marina Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, dự án hướng tới các doanh nhân thành đạt, những người trở về từ nước ngoài và giới tinh hoa yêu thích các thương hiệu thuộc Marriott . "Lựa chọn nơi ở của nhóm khách hàng này thường gắn với tiêu chuẩn khắt khe về môi trường sống và dịch vụ vận hành, được hình thành từ chính trải nghiệm cá nhân", vị này chia sẻ.

Ngoài yếu tố sản phẩm, nhóm khách hàng này còn quan tâm đến môi trường cư dân và cộng đồng sống tại Grand Marina, Saigon. Dự án gắn với các thương hiệu thuộc tập đoàn Marriott thường thu hút nhóm khách hàng có tiêu chuẩn sống tương đồng. Chủ sở hữu có thể tiếp cận một số tiện ích và quyền lợi thông qua nền tảng ONVIA, đồng thời được áp dụng chính sách nâng hạng trong chương trình khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy.

Với các yếu tố về vị trí, thương hiệu và dịch vụ, Grand Marina, Saigon hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm sống tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xem đây là một dạng tài sản chủ chốt có khả năng tích lũy và duy trì giá trị bền vững theo thời gian.

Song Anh