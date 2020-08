Chị Minh Ngọc, nhân viên văn phòng làm việc ở TP HCM, đang đắn đo mua ôtô để đi làm và đưa đón con trai đầu lòng đến trường. Theo chị, ôtô là phương tiện cần thiết vào mùa mưa, giúp bản thân và con trai đi lại an toàn hơn khi trời mưa, cũng không còn lo lắng mỗi khi nóng bức.

"Đây là lần đầu mua xe nên tôi không muốn mạo hiểm. Vợ chồng tôi cũng đi xem xe đủ các thương hiệu và quyết định chọn Toyota Wigo. Nếu sau này muốn nâng cấp lên dòng xe to hơn, bán lại cũng ít mất giá", chị Ngọc nói. "Hiện tại, chiếc Wigo là đủ với nhu cầu của bản thân, kích thước nhỏ gọn, nội thất rộng rãi và dễ sử dụng".

Ngoại hình xe được nâng cấp theo hướng thể thao và thời thượng hơn. Lưới tản nhiệt mở rộng, đèn chiếu sáng sử dụng thấu kính Projector nhằm tăng hiệu quả so với loại halogen. Gương chiếu hậu được hãng thay đổi kiểu dáng, tích hợp chỉnh điện thay vì chỉnh cơ ở phiên bản cũ. Xe sử dụng bộ vành 14 inch, thiết kế 7 chấu thể thao. Đèn hậu nhận tinh chỉnh ở đồ hoạ. Cánh gió thể thao gắn phía sau là nâng cấp mới.

Wigo mới giữ nguyên kích thước so với phiên bản trước. Chiều dài, rộng và cao của xe lần lượt 3.660 x 1.600 x 1.520 (mm). Trục cơ sở dài 2.455 mm. Bán kính vòng quay tối thiểu 4,7 m và khoảng sáng gầm xe 160 mm là những yếu tố hứa hẹn khả năng vận hành linh hoạt trong phố đông, đặc biệt hữu ích cho phái nữ.

Phiên bản facelift không có thay đổi về trang bị động cơ. Wigo 2020 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít. Công suất tối đa 86 mã lực và sức kéo 107 Nm. Xe dẫn động cầu trước, hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Trang bị an toàn của xe gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, hai túi khí và camera lùi. Năm 2015, Wigo nhận chứng chỉ an toàn 4 sao của Asean NCAP.

Hai phiên bản Wigo 2020 số sàn và số tự động có giá lần lượt 352 triệu đồng và 384 triệu đồng. Mức giá này tăng 7 triệu ở bản MT và giảm 21 triệu ở bản AT, so với phiên bản cũ. Toyota Việt Nam cung cấp nhiều tuỳ chọn màu sắc cho Wigo nhằm thu hút khách nữ như: cam, trắng, bạc Silver ME và vàng Yellow SE.