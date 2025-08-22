Yếu tố phong thủy tại tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy

Tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Feliza Suites do Sun Property (thuộc Sun Group) đầu tư, lồng ghép con số 6 mang ý nghĩa tài lộc vào trong thiết kế và tổ chức không gian.

Theo quan niệm phương Đông, số 6 gắn với "lộc", tượng trưng cho tài khí hanh thông, thịnh vượng. Sun Property linh hoạt đưa con số này vào thiết kế tổ hợp căn hộ Sun Feliza Suites gồm định hướng tiêu chuẩn 6 sao, 6 tiện ích trọng tâm và khu vườn trung tâm chia thành 6 không gian trải nghiệm.

Cụ thể, dự án nhấn mạnh không gian đón tiếp với đại sảnh cao khoảng 14 m. Hệ thang máy được giới thiệu có tốc độ thiết kế 6 m mỗi giây, mục tiêu rút ngắn thời gian chờ trong giờ cao điểm. Chủ đầu tư cho biết, tốc độ này thường được sử dụng tại các công trình cao cấp, khách sạn 6 sao.

Phối cảnh hệ thống thang máy cao cấp tại dự án. Ảnh: Sun Property

Sun Feliza Suites được tư vấn thiết kế nội thất bởi Aedas. Dự án sử dụng các nguyên vật liệu cao cấp như hệ mặt đứng và hệ cửa kính Double Low-E với khả năng cách âm, cách nhiệt và chống tia UV, đảm bảo ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama mở rộng. Bên cạnh đó, hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng giúp điều tiết ánh sáng, giảm bức xạ nhiệt hấp thụ vào tòa nhà.

Tầng 6 của Sun Feliza Suites là nơi hội tụ chuỗi tiện ích liên hoàn. Các điểm nhấn gồm: bể bơi mái kính hơn 1.000 m2, phòng gym, khu spa/sauna; khu Garden Café khoảng 500 m2. Theo đơn vị phát triển, cấu hình tiện ích hướng tới phục vụ nhu cầu thư giãn, luyện tập và sinh hoạt chung của cư dân.

Khu vực VIP lounge được thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại. Ảnh: Sun Property

Tầng 6 còn nổi bật với khu vực VIP lounge rộng hơn 600 m2, được thiết kế mô phỏng dòng chảy sông Hồng và những đặc trưng văn hóa Á Đông. Ngoài ra, cụm 4 phòng sinh hoạt cộng đồng rộng tới 1.000m2 là nơi kết nối các thế hệ trong gia đình cũng như cư dân, xây dựng cộng đồng bền vững.

Bổ sung vào bộ sưu tập tiện ích thượng lưu tại tầng 6 là khu vườn Hạnh Phúc - Feliz Jardin ở trung tâm các tòa tháp. Nơi đây rộng tới 11.548 m2, quy tụ 5 khu vườn chủ đề lấy cảm hứng từ "Ngũ Phúc" kết hợp với An Cư Hiên.

Vườn Phúc Ninh – một trong sáu mảnh ghép của khu vườn Hạnh Phúc. Ảnh: Sun Property

Trong đó, vườn Phúc Lộc kết nối các tòa tháp Phúc - Khang - Ninh, hình thành "hành lang xanh" rợp bóng cây. An Cư Hiên mang hơi thở kiến trúc Việt là lớp đệm chuyển tiếp từ nhịp sống đô thị của vườn Phúc Lộc sang không gian tĩnh tại của vườn Phúc Lạc, nơi những mảng xanh kết hợp với tác phẩm nghệ thuật tạo điểm nhấn.

Yếu tố phong thủy tại tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy Hệ tiện ích tại Sun Feliza Suites. Nguồn: Sun Property

Tiếp đến, vườn Phúc Ninh như "ốc đảo" bao quanh bởi những tán cây cao, với hồ sen xen kẽ cùng dòng suối nhân tạo, những chòi nghỉ truyền thống. Với những người yêu vận động, vườn Phúc Khang là điểm hẹn khi tích hợp sân pickleball, khu tập gym ngoài trời và thiết bị rèn luyện hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện từ cơ bản đến nâng cao.

Hoàn thiện bức tranh khu vườn Hạnh Phúc là vườn Phúc Thọ, nơi cư dân nhí được tự do khám phá, rèn luyện thể chất trong không gian gần gũi thiên nhiên.

Phối cảnh dự án Sun Feliza Suites với ba mặt tiền tại Cầu Giấy cũ. Ảnh: Sun Feliza Suites

Lồng ghép yếu tố phong thủy, tài lộc vào cảm hứng thiết kế, Sun Feliza Suites truyền tải thông điệp về một cuộc sống hạnh phúc cho các thế hệ giữa lòng đô thị.

Song Anh