Yếu tố khiến The Beverly Solari được quan tâm

TP HCMThe Beverly Solari thuộc Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) thu hút khách hàng bởi tinh thần phóng khoáng, tự do từ bờ Tây nước Mỹ của dự án.

Chất sống chuẩn Mỹ giữa lòng đô thị mới

Nối tiếp thành công của những dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, sự ra mắt của The Beverly Solari đang gây chú ý trên thị trường với lượng tiêu thụ nhanh chóng ngay từ khi mở bán. Dự án được xem là mảnh ghép cuối cùng làm trọn vẹn bộ sưu tập chất sống đẳng cấp, đa sắc màu của Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng đại bàng quyền uy của nước Mỹ, The Beverly Solari mang đến chuẩn sống đẳng cấp, sang trọng, riêng tư cho cư dân. Trong đó, 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset với những trải nghiệm khác biệt đại diện cho 3 phong cách sống cùng khí chất riêng của gia chủ.

The Beverly Solari thu hút giới thượng lưu khi mang đến phong cách sống miền nhiệt đới sôi động, tự do và phóng khoáng đậm chất Mỹ. Ảnh phối cảnh: Vinhomes Grand Park

Anh Đinh Trần 35 tuổi (Quận 1, TP HCM) chia sẻ, anh đang tìm căn hộ mang phong cách riêng, hiện đại nhưng phải là chốn nghỉ ngơi, thư giãn thảnh thơi sau mỗi ngày làm việc. Sau khi nghe tin dự án The Beverly Solari mở bán anh đã quyết định đặt quyền mua một căn hộ thuộc tòa BS7 phân khu The Tropical. Anh Đinh Trần rất nôn nóng và mong chờ đến ngày dự án hoàn thiện để trải nghiệm chất sống Mỹ giữa đất Sài thành.

Điểm nhấn nổi bật của The Beverly Solari là sở hữu Đại lộ mua sắm Rodeo được lấy cảm hứng từ Rodeo Drive trứ danh tại Mỹ. Trải dài qua 3 phân khu và kết nối với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đại lộ Rodeo hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm sầm uất bậc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Một không gian sống chuẩn quốc tế với đa dạng tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân của The Beverly Solari sẽ hiện hữu trong tương lai không xa.

Đại lộ mua sắm Rodeo chạy dọc qua 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset được ví như huyết mạch, tạo nên nhịp sống sầm uất ngày đêm cho The Beverly Solari. Ảnh phối cảnh: Vinhomes Grand Park

Bên cạnh đó, quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn với tiện ích cảnh quan đa dạng mang đến không gian thư giãn, vui chơi mỗi ngày cho cộng đồng cư dân. Trung tâm của quảng trường là hồ nước mang hình dáng một chú chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời tự do, đại diện cho lối sống phóng khoáng, không giới hạn mà các cư dân vươn tới.

Ngoài ra, các tiện ích như đồi Beverly, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thounsand Flowers, vườn cọ, hàng chà là, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng... cũng là những nơi để cư dân thỏa sức tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ mỗi ngày ngay tại trung tâm mới TP Thủ Đức.

Cơ hội trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới

Không chỉ là dự án căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari còn mang tới cho khách hàng cơ hội hiếm có để sở hữu chất sống bờ Tây nước Mỹ tại TP Thủ Đức, đặc biệt trước tình hình thị trường đang khát nguồn cung như hiện nay.

Căn hộ có tầm view đắt giá tại The Beverly Solari. Ảnh: Vinhomes Grand Park

Theo Báo cáo từ Savills Việt Nam, trong quý I/2022, nguồn cung sơ cấp đạt 4.050 căn, giảm 48% theo quý và 18% theo năm. Điều này khiến những dự án mới mở bán có được lực hấp thụ lớn, điển hình là sản phẩm có đầy đủ tiện ích và chính sách bán hàng ưu đãi như The Beverly Solari.

Ngoài vị trí nằm ở vùng lõi TP Thủ Đức, sở hữu hơn 270 tiện ích, The Beverly Solari còn có chính sách ưu đãi dành cho khách hàng như hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng, hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. Khách hàng còn có cơ hội nhận voucher mua xe VinFast trị giá tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn khi mua căn hộ tại The Beverly Solari.

Theo các nhà đầu tư nhận định, sự xuất hiện đúng thời điểm của dự án The Beverly Solari giải quyết nhu cầu về nguồn cung căn hộ trên thị trường hiện nay. Nhiều khách hàng, nhà đầu tư đang tranh thủ nắm bắt cơ hội này để sở hữu những căn hộ đẳng cấp với giá hợp lý.

Quế Anh