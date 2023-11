Yếu tố hút tài xế dịch vụ của Toyota Avanza Premio

Avanza Premio có tiện nghi vừa đủ, nội thất rộng rãi, giá dễ tiếp cận, được Toyota hướng đến nhóm khách gia đình cơ bản hoặc chạy dịch vụ.

Để cạnh tranh, gây sức ép với đối thủ cùng phân khúc, Toyota Việt Nam đưa ra hai con bài trong một phân khúc. Một Veloz Cross đa dạng tiện nghi cho người dùng thích trải nghiệm công nghệ, nhiều tính năng. Một Avanza Premio với lượng trang bị cơ bản, đo ni đóng giày cho những vị khách cần sự thực dụng: giá dễ tiếp cận, tiết kiệm xăng và đủ rộng rãi, linh hoạt cho 7 người.

Toyota Avanza Premio trên đường phố.

Toyota Việt Nam đặt giá bán cho Avanza Premio ở khoảng giữa, chênh không nhiều so với các đối thủ, ở cả bản CVT và MT.

Theo đó, bản MT khởi điểm có giá 558 triệu đồng và CVT giá 598 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Mẫu MPV lắp ráp trong nước hiện được hãng này giảm 50% lệ phí trước bạ, cộng với ưu đãi 50% còn lại (Nghị định 41), giá lăn bánh của Avanza Premio gần tương đương với giá bán. Với người dùng mua xe trong năm nay, hãng còn cộng thêm 2 năm bảo hành (hoặc 50.000 km), nâng tổng mức bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km.

Từng sở hữu một mẫu sedan cỡ B chạy dịch vụ trong thành phố, anh Thanh Tùng (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, chi phí sử dụng tiết kiệm, phụ tùng có sẵn với giá hợp lý là yếu tố khiến anh chọn mua Avanza Premio.

"Do làm dịch vụ, nên anh em trong đội xe thường tính toán, ghi chép cẩn thận chi phí của từng mẫu xe và chia sẻ kinh nghiệm. Các mẫu xe trong hội MPV cỡ B có chi phí sử dụng khá tương đồng, nhưng Avanza Premio lợi thế nhờ chi phí bảo dưỡng, giá phụ tùng hợp lý, đủ khỏe để chở khách đi xa, không ngại đường đèo các tỉnh phía Bắc", anh Tùng, chủ xe Avanza Premio cho biết.

Thiết kế nội thất thực dụng trên Avanza Premio.

Theo công bố từ hãng, động cơ 1.5, công suất 105 mã lực, sức kéo 140 Nm trên Avanza Premio cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 15% so với phiên bản trước. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 5,8 lít/ 100 km. Kích thước cũng là điểm mạnh của mẫu MPV này, chiều dài, rộng và cao lần lượt 4.395 x 1.730 x 1.700 (mm). Trục cơ sở 2.750 mm.

Khoảng cách giữa các hàng ghế cũng được hãng tính toán, nhằm phù hợp nhóm khách ưa thực dụng. Theo đó, khoảng cách giữa hàng ghế thứ nhất và thứ 2 ở mức 980 mm, khoảng cách hàng ghế thứ 2 và ghế cuối là 700 mm. Xe cũng có chế độ ghế sofa, có thể giúp tài xế thư giãn trong giờ nghỉ, hoặc tối ưu không gian nhằm chở hành lý cồng kềnh.

Gắn bó với chiếc Avanza Premio gần 1 năm, quãng đường hơn 40.000 km, anh Hà Quốc (44 tuổi, TP Đà Nẵng) đánh giá cao mức tiết kiệm nhiên liệu, điều hòa mát nhanh, đặc biệt không gian bên trong thoáng, giúp khách đỡ say xe khi đi đường dài.

Thiết kế cửa gió điều hoà trên trần giúp khoang hành khách làm mát nhanh.

"Ở xứ nóng như miền Trung, cứ điều hòa mát nhanh, lạnh sâu là "ăn tiền". Chưa kể, khoang bên trong Avanza rộng, thoáng nên khách cũng đỡ say xe. Với khách nước ngoài to cao, nhiều hành lý, xe cũng đáp ứng khá thoải mái", anh Quốc chia sẻ. "Theo tính toán của mình, xe tốn khoảng 7 lít/ 100 km khi đi trong thành phố và dưới 5,5 lít/ 100 km khi chở khách đi du lịch quanh Đà Nẵng, Hội An với đủ tải trên xe".

Ở phía người lái, Avanza Premio có màn hình trung tâm kết hợp đồng hồ cơ và màn TFT 4,2 inch. Các tiện ích khác gồm: phím chức năng trên vô-lăng, khởi động nút bấm, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, kết nối Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, bố trí nhiều hộc chứa đồ hàng ngày... Tuy vậy, toàn bộ hàng ghế trên 2 phiên bản đều loại nỉ, bản CVT cũng chưa trang bị tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control.

Dù là dòng xe đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng cơ bản, nhưng Toyota vẫn trang bị cho Avanza Premio đầy đủ tính năng và công nghệ an toàn. Theo đó, ngoài phanh ABS, EBD, BA... bản MT có cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, cảm biến, camera lùi và 2 túi khí. Bản CVT phong phú hơn với 6 túi khí, cảnh báo điểm mù BSM trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

Không gian chứa đồ trên Avanza Premio khi sử dụng toàn bộ 3 hàng ghế.

Sau 3 quý của năm 2023, phân khúc MPV cỡ B tại Việt Nam được dẫn đầu bởi ‘kẻ khai phá’ Mitsubishi Xpander (bao gồm biến thể Cross) với khoảng 44,5% thị phần, doanh số 14.187 chiếc. Theo ngay sau là bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio với doanh số được tính riêng, lần lượt 6.142 và 2.384 chiếc bán ra.

Với Avanza Premio, mẫu MPV cỡ B vẫn thu hút nhóm người dùng nhất định, yêu thích sự bền bỉ, vận hành ổn định, tính thanh khoản tốt và sức mạnh từ thương hiệu Toyota.

Các mẫu xe Veloz Cross, Avanza Premio của cộng đồng người dùng trong chuyến caravan khám phá Tây Nguyên.

Từ khi ra mắt, cộng đồng người dùng Veloz Cross và Avanza Premio ngày càng lớn mạnh. Tháng 10 vừa qua, các đại lý Toyota tại Đắk Lắk, Gia Lai và Buôn Mê Thuột kết hợp tổ chức caravan với 40 xe tham gia, khám phá 5 cung đường tại Tây Nguyên. Đây cũng là dịp các chủ xe kết nối, làm quen và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng 2 mẫu MPV của Toyota.

Quang Anh

Ảnh: TMV