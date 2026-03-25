Yếu tố hút phái đẹp của Toyota Vios









Việc mua chiếc ôtô đầu tiên đa phần không phải lựa chọn dễ dàng với người dùng, đặc biệt là phụ nữ, bởi phái đẹp ít có kinh nghiệm chọn xe phù hợp với nhu cầu. Các chuyên gia cho rằng, phụ nữ thường chọn những dòng xe nhỏ gọn, dễ lái trong thành phố, đồng thời tính bền bỉ cũng là yếu tố được ưu tiên. Chọn mua chiếc Toyota Vios cuối năm ngoái, chị Dương Phương Thảo (phường Tương Mai, Hà Nội) cho biết, thiết kế cá tính của mẫu sedan cỡ B là yếu tố đầu tiên khiến chị chọn mua xe. "Toyota Vios là mẫu xe phổ thông được nhiều người sử dụng, đặc điểm rất bền bỉ và chi phí sử dụng hợp lý. Ở phiên bản mới, chiếc Vios có thiết kế cá tính và thể thao hơn, phù hợp khi di chuyển hàng ngày trong đô thị", chị nói.

Ở phiên bản mới nhất, Toyota nâng cấp thiết kế ngoại thất cho Vios theo hướng trẻ trung và hiện đại. Toàn bộ phần đầu xe được thiết kế lại, điểm nhấn ở lưới tản nhiệt và phần cản trước. Hai bên là đèn chiếu sáng LED Projector. Mẫu sedan cỡ B duy trì kích thước chiều dài, rộng, cao là 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm). Trục cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 133 mm. Với các thông số trên, việc cầm lái Vios trong phố cũng dễ dàng hơn với phái đẹp. Ở bên trong cabin, không gian được tối ưu cho vị trí ngồi lái với tầm quan sát thoáng. Ở phiên bản mới, Vios có màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, tích hợp các kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB... Dàn âm thanh 6 loa có họa tiết mới. Giao diện, đồ họa của màn hình cũng bắt mắt và nhạy bén hơn trước đây. Thiết kế màn hình giải trí được đưa lên cao, tương tự xu hướng trên các mẫu xe mới nhất của Toyota Việt Nam. Màn hình trung tâm người lái dễ quan sát nhờ kết hợp đồng hồ cơ và màn hình LCD.

Trên phiên bản cao cấp, toàn bộ hàng ghế bọc da, đục lỗ thoáng khí. Hàng ghế thứ 2 với khoảng để chân, trần xe rộng rãi tiếp tục là điểm mạnh trên Vios, khả năng gập 60:40 giúp tăng không gian chứa đồ. Hàng ghế này có bệ tì tay riêng, 2 cổng sạc USB. Tổng thể bên trong Vios được bố trí theo hướng thực dụng, tối ưu hóa khả năng chứa đồ và độ thoải mái cho người ngồi. Hỗ trợ phái đẹp khi lái xe, Vios phiên bản mới có thêm 2 tính năng thuộc gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS), gồm Cảnh báo ba chạm phía trước và Cảnh báo lệch làn đường. Theo đó, mỗi khi phát hiện người cầm lái có khả năng xảy ra va chạm phía trước, xe sẽ tự động đưa ra cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Nếu người lái không đưa ra phản ứng phanh hoặc tránh, chiếc xe sẽ tự động phanh nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy ra va chạm. Tương tự là tính năng Cảnh báo lệch làn đường, hoạt động mỗi khi cảm biến phát hiện chiếc xe di chuyển khỏi làn đường không chủ đích, đưa âm thanh và hình ảnh để nhắc nhở người lái, tiện dụng khi di chuyển đường dài hoặc trên cao tốc. Ngoài ra, mẫu sedan của Toyota trang bị các tính năng an toàn khác gồm: phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí...

Xe sử dụng động cơ 1.5 công suất 107 mã lực và sức kéo 140 Nm. Lựa chọn hộp số sàn hoặc vô cấp CVT. Mức công suất vừa phải của Vios cũng giúp các nữ tài xế dễ dàng làm chủ, đặc biệt là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5,87 lít/ 100 km, thuộc hàng thấp trong phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam. Đánh giá về mức tiêu hao nhiên liệu của Vios, nữ chủ xe Phương Thảo cho biết, con số hãng công bố không khác biệt quá nhiều so với việc sử dụng hàng ngày. "Vios nổi tiếng tiết kiệm nhiên liệu, nên việc sử dụng xe hàng ngày khá thoải mái, kể cả trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao", chị nói, đồng thời đánh giá cao hệ thống xưởng dịch vụ và hậu mãi của hãng Nhật Bản. "Toyota có nhiều đại lý, xưởng dịch vụ khắp cả nước nên thuận tiện cho người dùng, chi phí bảo dưỡng xe Vios cũng rất phải chăng". Các chuyên gia cho rằng, nhờ chiến lược sản phẩm phù hợp thị hiếu người dùng, Vios là một trong những dòng xe hiếm hoi tại thị trường Việt Nam có thể duy trì sức hút, đứng top doanh số sau hàng chục năm ra mắt. Hiện, Toyota Vios được bán ra với 3 phiên bản G CVT, E CVT và E MT, giá lần lượt 545 triệu, 488 triệu và 458 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Tùy chọn màu trắng ngọc trai cộng thêm 8 triệu đồng.