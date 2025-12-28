Yếu tố hút nhà đầu tư của căn hộ mặt tiền biển Quy Nhơn

Căn hộ Q1 Tower bán hết gần 80% giỏ hàng đợt đầu, được nhà đầu tư quan tâm nhờ vị trí mặt tiền biển, tiềm năng từ đà tăng trưởng du lịch Quy Nhơn cùng chính sách ưu đãi.

Theo thông tin từ nhà phát triển Phát Đạt, Q1 Tower có tổng quy mô 864 căn hộ, cao 39 tầng nổi, 3 tầng hầm. Trong đợt giới thiệu đầu tiên vào quý IV/2025, dự án chỉ đưa ra thị trường khoảng 100 sản phẩm, trong đó 50 căn được mở bán sớm trong phiên livestream cuối tháng 11 đều có khách đặt chỗ, gần 80% sau đó giao dịch thành công.

Trịnh Thùy Linh (Hà Nội) là một trong những nhà đầu tư đã giao dịch thành công, đánh giá yếu tố cốt lõi khiến Q1 Tower thu hút sự quan tâm nằm ở vị trí. Dự án nằm tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, tầm nhìn trực diện biển, đồng thời tiếp cận quảng trường Nguyễn Tất Thành trong vài bước chân. Quảng trường là khu vực tập trung các hoạt động du lịch, sự kiện và dịch vụ của phố biển Quy Nhơn.

Q1 Tower nằm ngay quảng trường Nguyễn Tất Thành, mặt tiền biển. Ảnh: Phát Đạt

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng khan hiếm, Nhật Minh (Đà Nẵng, nhà đầu tư đặt mua căn hộ) cho rằng những dự án hội tụ cùng lúc ba yếu tố "cận thị - cận biển - cận quảng trường" được xem là tài sản có giá trị sử dụng và khai thác dài hạn. So với các dự án nghỉ dưỡng biệt lập xa trung tâm, căn hộ tại lõi đô thị biển có khả năng vận hành linh hoạt hơn, phục vụ đồng thời nhu cầu lưu trú du lịch, ở dài ngày và khai thác cho thuê.

"Căn hộ thu hút tôi nhờ vị trí và khả năng khai thác thực tế. Căn hộ vừa ở được, vừa cho thuê được, lại nằm ngay trung tâm biển thì khó để nguồn cung tăng thêm trong tương lai", Minh nhận định.

Theo nhiều nhà đầu tư khác Quy Nhơn đang bước vào giai đoạn phát triển tương tự Đà Nẵng hay Nha Trang cách đây hơn một thập kỷ, khi hạ tầng và du lịch tăng tốc nhưng mặt bằng giá bất động sản vẫn còn dễ tiếp cận so với các thị trường biển lớn.

Phối cảnh Rooftop bar tại tầng thượng của Q1 Tower. Ảnh: Phát Đạt

Thực tế, công suất phòng khách sạn 4-5 sao tại Quy Nhơn thường xuyên đạt khoảng 70-80% vào mùa cao điểm, trong khi nguồn cung căn hộ lưu trú cao cấp tại khu vực trung tâm còn hạn chế. Điều này tạo ra dư địa cho các sản phẩm căn hộ biển có thể khai thác cho thuê với hiệu suất tốt, đồng thời tích lũy giá trị trong trung và dài hạn.

Q1 Tower được định vị là tổ hợp căn hộ "all-in-one", vừa đáp ứng nhu cầu ở, làm việc, nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê. Các căn hộ được thiết kế theo hướng mở, tối ưu tầm nhìn biển, kết hợp hệ tiện ích tại khối đế và tầng cao như trung tâm thương mại, nhà hàng, bể bơi vô cực, rooftop bar, phòng gym hiện đại, khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ...

Theo đại diện đơn vị phân phối, chính sách bán hàng trong giai đoạn đầu - trong đó có mức vốn ban đầu từ khoảng 300 triệu đồng, giúp mở rộng tệp khách hàng. Người mua trong phiên livestream được chiết khấu 2%. Chính sách giúp nhóm nhà đầu tư vốn vừa tìm kiếm sản phẩm có vị trí tốt và khả năng tạo dòng tiền.

Theo ông Lê Đức Tài, Giám đốc kinh doanh G.Empire Land, đơn vị Tổng đại lý tiếp thị và phân phối, yếu tố tạo sức hút còn đến từ chiến lược bán hàng giới hạn của dự án. Tổng quy mô lên tới 864 căn, việc chỉ đưa ra thị trường số lượng nhỏ ở giai đoạn đầu được xem là yếu tố tạo lực cầu, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc.

Ông Tài cho rằng những khách hàng tham gia sớm thường là nhóm nhà đầu tư dài hạn. "Các sản phẩm mở bán giai đoạn đầu thường có lợi thế về giá và chính sách. Với Q1 Tower, nhà đầu tư đi trước có thể hưởng trọn các nhịp tăng giá khi hạ tầng và du lịch Quy Nhơn tiếp tục phát triển từ năm 2026 trở đi", ông nói.

Theo công bố từ chủ đầu tư, Q1 Tower sẽ ra giỏ hàng tiếp theo vào tháng 3/2026. Dự án đang thi công đến tầng trệt.

Hoài Phương